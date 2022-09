"Je suis tranquille quand je pose le ballon, comme toujours. Je suis toujours tranquille. En revanche, j’avais vraiment envie de sauver le match car je m’étais fait intercepter par Tedder, offrant un essai à Perpignan. Je voulais donc faire quelque chose pour faire gagner l’équipe. Mais cette dernière pénalité arrive grâce au jeu mis en place avant. Nous avons joué au large dans le couloir et les avants ont fait un très bon boulot pour gagner cette pénalité. Après, c’est à moi, le buteur, de prendre la responsabilité du but. Mais j’ai 27 ans et j’ai été dans cette situation un très grand nombre de fois. Je sais qu’il faut rester calme, lucide. Le processus est identique pour tous les jeux au pied. Je chronomètre mon temps de préparation pendant la semaine et je sais que je prends toujours le même temps pour me préparer. Donc, même si je dois buter en fin de match, c’est la même préparation qu’en début de rencontre. Forcément, réaliser un 100 % lors de ce premier match va me donner confiance mais je sais que la saison est longue. Je suis content ce soir de mon jeu au pied mais on ne peut pas être satisfait de notre prestation globale. À nous de grandir rapidement".