L’information grouillait depuis plusieurs semaines, elle est maintenant officialisée. Malgré les démentis de Yann Roubert début octobre, Josua Tuisova portera bien le maillot ciel et blanc la saison prochaine. À vingt-huit ans, le Fidjien jouera dans son troisième club après avoir bataillé pour le Rugby club toulonnais et Lyon. Un regret pour Yann Roubert.

“On respecte son choix même s’il va nous manquer, surtout s’il est aussi bon au Racing qu’il a pu l’être chez nous (rires). Mais avant son départ, on espère qu’il va partir sur une grosse saison au LOU Rugby et qu’il finira fort chez nous, en finissant sur quelque chose de grand. Je crois que c’est également un choix dicté par des raisons familiales et son envie de retrouver quelques compatriotes du côté du Racing. Maintenant, la vie continue pour le LOU Rugby, il y aura d’autres grands joueurs chez nous” a réagi le président de Lyon qui a également confié avoir transmis une contre-proposition à son ailier. En vain.

Top 14 - Josua Tuisova (Lyon)

Entre cinq et sept joueurs visés

Malgré ce départ notoire, Yann Roubert continue de voir grand pour son club. Vainqueur de la Challenge Cup la saison passée mais absent des phases finales depuis 2019, le LOU devra vite compenser la perte de sa principale arme offensive. Le président de Lyon est d’ailleurs à pied d’oeuvre et compte faire venir de grands noms dans le Rhône. "Je n’ai évidemment pas de noms à vous communiquer, mais ce que je peux vous dire c’est que nous allons sans doute recruter entre cinq et sept joueurs. C’est encore trop tôt pour en parler et les annoncer, d’autant que nous sommes actuellement en période de resignature pour certains joueurs”.

À noter que Yann Roubert devra également gérer la situation de Baptiste Couilloud, qui aurait activé sa clause de sortie pour quitter le LOU.

