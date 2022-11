"Cette victoire fait vraiment du bien. On s’était promis de partir en vacances avec une victoire. Bien sûr que dans la tête, ça fait du bien. La conquête a été vraiment propre malgré deux ou trois mauvaises touches. C’était juste un problème que l’on a su régler pour faire nos lancements derrière. Pour gagner ce genre de match, il faut un esprit d’équipe. Du 1 au 23. Surtout contre une belle équipe de Castres, il faut mettre les bons ingrédients. On a su les mettre. On a eu un moment difficile en seconde période mais on s’est parlé, on s’est resserré pour se dire ce qui allait et ce qui n’allait pas pour réagir. Moi le premier, je prends un carton jaune pour une faute stupide… J’apprendrai de cette faute car jouer à 13 contre 15, cela nous a pénalisé car on a pris deux essais. On a donné des points gratuitement. Il y a eu une très belle entrée des joueurs présents sur le banc, et c’est ce qui nous a permis de mettre de la vitesse dans le jeu. Il y avait beaucoup de jeunes dans les 23, et quand on a ce statut de jeune, il n’y a qu’une seule envie, celle de tout casser. Tu as les dents qui rayent le parquet ! Dans notre effectif, tout le monde compte. On avait beaucoup d’absents, notamment en deuxième et troisième lignes et les jeunes ont su réagir. On est content de terminer ce bloc dans les six premiers. On va partir en vacances avec du positif et à notre retour, on va recevoir Toulouse donc ça va être épais. Il faudra bien préparer ce match pour espérer enchainer."