L'UBB voulait se rassurer pour son premier match sans Christophe Urios, sur le terrain de Perpignan. Comme un symbole, le déplacement à Aimé-Giral n'était pas sans rappelé le début de la querelle entre l'ancien manager bordelais et certains de ses cadres, il y a six petits mois. Et les Bordelais, dirigés par Julien Laïrle et Frédéric Charrier, sont passés tout près du gros coup en Catalogne. Alors qu'ils faisaient la course en tête en première partie de match, notamment grâce à un Matthieu Jalibert en forme, les Grenats étaient finalement surpris par la rébellion perpignanaise.

À cinq minutes du coup de sifflet final, l'USAP était même devant de trois petits points, et tentait de résister aux multiples charges bordelaises dans son camp. Après une première énorme alerte en bout de ligne, avec Jalibert qui fait la passe à Santiago Cordero alors qu'il semblait que l'ouvreur pouvait marquer tout seul, l'UBB décidait de lancer ses gros au près. Falatea, Willis et autre Diaby se succédaient pour tenter de faire céder le mur catalan. Au final, c'est Poirot qui réussissait à avancer au contact.

Une décision loin d'être évidente

Sur une charge, il parvenait même à renverser Deghmache pour s'écrouler dans l'en-but. Pour Monsieur Marbot, l'arbitre de la rencontre, l'ancien international ne parvenait tout de même pas à aplatir, gêné par les différents sacrifices des Sang et Or. La vidéo était tout de même demandée et, dans le flou total, M. Marbot confirmait sa décision terrain en donnant un renvoi d'en-but aux locaux. Pourtant, au ralenti, il semble que Poirot, dans un premier temps, parvenait à aplatir le ballon. Un constat pas assez évident aux yeux de l'arbitre, mais qui pose question.

Top 14 - Jefferson Poirot (UBB) a vu son essai être refusé par M. Marbot face à PerpignanMidi Olympique

Même si Poirot avait aplati, il semble que son coéquipier, Zack Holmes, se rendait coupable d'un déblayage illicite sur le ruck précédant, et empêchait deux joueurs de Perpignan de défendre leur ligne. L'action prête à débat, et fut clairement le tournant du match puisque les Bordelais ne sont plus parvenus à inscrire de point après cela. Alors pour vous, essai ou pas essai ?