Le match a été compliqué pour vous, qu’est-ce qu’il a manqué au Racing 92 ?

De la précision. On a vu que dans l’intensité, on y était mais on a manqué de précision et de réalisme dans les zones de marque.

En deuxième mi-temps, c’est aussi physiquement que ça a lâché ?

On a répondu présent sur le défi physique. Encore une fois c’est la précision, aussi sur les plaquages. Plaquages manqués, ça fait essais donc il faut être bon sur ces secteurs sinon c’est trop facile.

Vous vous êtes fait surprendre par une pénalité jouée à la main sur le premier essai, qu’est-ce qui s’est passé ?

Il faut être plus réactifs, ne pas les regarder jouer. On sait qu’ils ont des individualités, du talent et forcément quand ils ont une pénalité, ça joue aussi vite. Après, c’est compliqué.

En défense, vous avez essayé de monter très rapidement sur les lignes arrières. Ça vous a porté préjudice sur l’essai de Lebel ?

Ça, je pense que les coachs l’analyseront exactement. Mais je pense que dans nos principes de défense, c’était très bien. On monte, on met la pression. Après sur la couverture, il faudra voir ce qu’on peut régler.

La touche est le point positif du match ?

Il y a plusieurs points positifs, l’engagement et la touche notamment. Il faut conserver les points qui ont été bons et gommer les points négatifs. Maintenant on est solidaires. On a vu que la semaine dernière, on était capables de mettre de l’avancée, aujourd’hui un peu moins donc il va falloir travailler pour être de nouveau performants sur cette phase de jeu.