Les Tops

Waisea Nayacalevu

Arrivé du Stade Français Paris cet été, le Fidjien était en délicatesse avec sa cuisse depuis l’entame du Top 14. Enfin guéri, le centre a fait étalage de toute sa classe en phase offensive, en inscrivant ses premiers essais (10e, 65e) avec le maillot floqué du muguet, et s’est montré saignant en défense en faisant constamment reculer les Coujoux. Un match plein.

Cheslin Kolbe

Tous les yeux étaient rivés sur le champion du monde, remis d’une blessure à la mâchoire. Pour sa première rencontre de la saison avec le RCT, le Sud-Africain a vite répondu aux attentes de Mayol. Sur la première offensive de la partie, il a pris de vitesse Arnold pour filer dans l’en-but (2e). Sur un duel en l’air gagné, il a provoqué le carton rouge de Paul Abadie. Impassable en défense, le môme de Kraaifontein a réussi sa rentrée.

Charles Ollivon

Son retour coïncide avec les deux premiers matchs références de l’ère Azéma-Mignoni. En chef de file, l’international français a encore rayonné parmi le paquet des avants notamment dans le combat et le jeu en mouvement. Cerise sur le gâteau, il a marqué son deuxième essai de la saison après une pénalité rapidement jouée à cinq mètres de l’en-but (46e).

Les flops

Sammy Arnold

Auteur d’un essai lors du succès face à l’Aviron Bayonnais, samedi dernier, l’Irlandais a offert une pâle copie sur la Rade. Il a perdu ses deux duels face à Kolbe (2e) et Waisea (10e), sur les deux premiers essais du RCT. En attaque, il a souffert physiquement face à la paire Paia’aua – Waisea. L’ex-élément du Munster doit oublier cette rencontre.

Paul Abadie

Diable, quelle mouche t'a piqué, Paul Abadie ? Peu après le retour aux vestiaires, après un coup de pied de pression, le demi de mêlée de Brive a stoppé sa course pour protéger son réceptionneur. Plus vif, Kolbe a bondi pour chiper le ballon en l’air, et le champion du monde est retombé sur la tête après avoir heurté son adversaire. À la suite d’une longue consultation des arbitres, Paul Abadie a récolté une exclusion, et sera suspendu pour les prochaines rencontres. Un coup dur…

Anthony Étrillard

Malheureusement pour le Basque, son poste l’expose plus que ses partenaires. Face à un des meilleurs alignements défensifs du Top 14, la touche des Rouge et Noir a connu quelques difficultés. À son actif, le talonneur a aussi été sanctionné après avoir râlé sur une mêlée. Sur ce secteur de jeu, le RCT a un peu souffert notamment en première période.