"On a vite résolu le problème", a-t-il dit en conférence de presse, sans pouvoir dévoiler le nom du nouveau joueur avant qu'il ne passe sa visite médicale. "J'ai commencé par regarder les demis de mêlée français qui avaient arrêté et la liste des chômeurs", a expliqué Broncan. "Il y en avait quelques-uns, mais certains ne veulent plus jouer au rugby." Une certitude, le joker médical ne sera pas la légende locale Rory Kockott, 36 ans, qui a raccroché ses crampons en juin dernier avant de devenir entraîneur de la défense du CO. "Ça aurait été sur une courte période, peut-être qu'on y aurait pensé. Mais là, c'est une plus longue indisponibilité", a commenté Broncan.

Top 14 2017-2018 - Rory Kockott (Castres)Icon Sport

Le demi d'ouverture international argentin Benjamin Urdapilleta, retenu avec les Pumas depuis le début de la saison pour disputer le Rugby Championship, postule par ailleurs pour le déplacement à Perpignan samedi lors de la 5e journée du Top 14. "Il est prêt physiquement puisqu'il a disputé les derniers matches avec l'Argentine. Il est prêt à jouer dès samedi", a précisé son entraîneur. Après quatre journée de Top 14, Castres, finaliste la saison dernière, occupe la huitième place au classement avec huit points.