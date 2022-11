L'Union Bordeaux Bègles va accueillir un nouveau talonneur. Il s'agit de Gabriel Oghre, international des moins de 20 ans anglais. Il va arriver en tant que joker médical le 1er janvier. Pablo Dimcheff, le talonneur argentin de l'UBB est indisponible pour de longs mois après une entorse à un genou (rupture des ligaments). Formé à Bath, Ohgre a ensuite rejoint les Wasps où il a joué à 66 reprises entre 2017 et 2022, après la faillite des "guêpes", il a rejoint ce mois-ci Leicester en prêt de courte durée. À Bordeaux, il sera en concurrence avec Clément Maynadier, Maxime Lamothe et Conor Sa, rappelé cette semaine au club après un prêt à Carcassonne. Gabriel Oghre a été convoqué une fois avec le XV de la Rose pour un rassemblement, en 2021, mais sans figurer sur une feuille de match. C'est le second joueur des Wasps à débarquer en Gironde après Tom Willis.