Les hommes d’Ugo Mola laissent filer le fauteuil de leader du Top 14 et n’ont pas franchement convaincu. Les Béarnais ont su animer le jeu au Hameau et conserver leur avance acquise grâce au pied d’Henry pour décrocher un deuxième succès cette saison. C’est vrai qu’Ugo Mola avait fait tourner. C’est vrai aussi qu’il était très facile ces dernières années de s’habituer à la précision chirurgicale du jeu toulousain. De leur précision au pied, dans les déplacements et sur chaque passe.

Une cohésion presque parfaite qui permettait aux joueurs de délivrer un rugby impeccable. Mais face à la Section Paloise, lors de la 3ème journée de Top 14, le Stade Toulousain s’était montré inhabituellement imprécis, à l’image de cette touche manquée par Melvyn Jaminet qui sortait directement en ballon mort (3ème). Certes, les jeunes et les nouveaux joueurs avaient besoin de temps de jeu, certes, de nombreux cadres étaient laissés au repos ou sur le banc, mais malgré tout, le Stade Toulousain qui s’est déplacé au Hameau était presque méconnaissable.

L'expulsion fatale d'Arnold

Et pour ne pas arranger les choses, Richie Arnold écopait d’un carton rouge (52ème) après un plaquage déloyal et laissait ses coéquipiers à quatorze jusqu’à la fin de la rencontre. Le deuxième carton rouge encaissé par les Toulousains en trois journées, eux qui n’en avaient encaissé que deux sur toute la saison passée. Mais si leur première période frôlait la catastrophe (neuf pénalités concédées, trois ballons perdus, deux en-avants), ils ont pu une nouvelle fois compter sur Antoine Dupont, pour redresser la barre.

Malgré une situation d’infériorité numérique compliquée à gérer, le meilleur joueur du monde a une nouvelle fois brillé sur la pelouse, emmenant les siens vers l’avant et tentant plus de choses, même si cette fois-ci, l’issue de la rencontre n’était pas celle souhaitée pour l’habituel capitaine toulousain. Mais au-delà de l’indiscipline et de l’étrange imprécision toulousaine, il ne faudrait pas omettre de saluer la prestation béarnaise. Malgré une première période tout aussi brouillonne que les Toulousains, la Section est parvenue à faire la course en tête en convertissant les erreurs adverses en points grâce au pied d’Henry (6/7) et en inscrivant deux essais par l’intermédiaire de Maddocks (36ème et 57ème).

En bout de ligne, l’Australien faisait la différence par deux fois en négociant parfaitement ses surnombres et en concluant grâce à sa pointe de vitesse. Ensuite, les Palois ont su gérer. Sous les ordres de Jordan Joseph, quand Toulouse était en manque de réussite, ils jouaient la possession et ont su conserver jusqu’au coup de sifflet final pour remporter un précieux succès et rester à hauteur au classement, avant un déplacement périlleux à Montpellier la semaine prochaine.