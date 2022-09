L'ouvreur international Romain Ntamack, touché à la cheville droite, a dû céder sa place en première mi-temps. Pour autant, son cas n'inquiète pas particulièrement le staff toulousain. En accord avec le joueur, il a surtout été sorti par précaution afin de ne pas aggraver les choses et il souffrirait en fait d'une "petite entorse". S'il devrait être ménagé pour le déplacement à Pau samedi, et si son evolution sera suivie de près, sa participation à la prochaine tournée de novembre n'est pas remise en cause.

En revanche, cela pourrait être beaucoup plus sérieux pour le troisième ligne international François Cros. Blessé au genou gauche (ligament latéral interne et ménisque) lors du barrage contre La Rochelle le 11 juin dernier, l'intéresse effectuait son retour à la compétition ce dimanche soir. Deux minutes après son entrée en jeu, Cros a dû quitter le terrain, touché au même genou. L'entraîneur des trois-quarts Clément Poitrenaud a évoqué une "récidive" après la rencontre. Le joueur va passer des examens dans les jours à venir mais il est évidemment et déjà très incertain pour les tests de novembre.