Cette semaine, et contrairement aux deux derniers déplacements du Stade toulousain, aucun international n'a été placé en vacances. Julien Marchand l'avait été avant Pau (Matthis Lebel, s'il n'était pas en congé, avait été ménagé aussi lors du match dans le Béarn), puis Antoine Dupont, Anthony Jelonch et Peato Mauvaka l'avaient également été avant Montpellier.

Cette fois, tous les Bleus disponibles étaient bien présents à la reprise de l'entraînement lundi après-midi, hormis Julien Marchand mais cela relevait simplement d'une gestion physique. Il postulera pour la rencontre à Brive samedi. Pour rappel, le pilier Cyril Baille (adducteurs), le troisième ligne François Cros (genou) et l'ouvreur Romain Ntamack sont quant à eux à l'infirmerie.

Pilier, un poste touché

Le staff devrait donc compter sur une grosse partie de son effectif pour ce rendez-vous, même si les solutions s'amenuisent au poste de pilier. En effet, à droite, Charlie Faumuina (mollet) est encore absent en ce début de semaine quand les jeunes Paul Mallez et Joel Merckler, aussi touchés, sont trop justes pour l'instant. A gauche, outre Baille, Rodrigue Neti (côtes) est sorti rapidement contre Clermont.

Certes, les nouvelles semblaient rassurantes lundi mais il demeure très incertain pour le déplacement en Corrèze. David Ainu'u et Maxime Duprat ont démontré ces derniers temps au manager Ugo Mola qu'il pouvait compter sur eux. Les novices Hugo Reilhes (21 ans) ou Marco Trauth (22 ans) - qui est en double licence à Blagnac - pourraient être sollicités en cas de besoin.

Top 14 - Rodrigue Neti (Toulouse)Icon Sport

Par ailleurs, le Stade toulousain a récupéré son international argentin Juan Cruz Mallia. Le trois-quarts polyvalent, qui a disputé le dernier Rugby Championship comme arrière titulaire avec les Pumas et qui fut à son avantage, avait été laissé en vacances pendant deux semaines à l'issue de la compétition. Il a retrouvé cette semaine le chemin des terrains d'Ernest-Wallon et pourrait être dans le groupe samedi.

Ce sera plus difficile pour le troisième ligne Selevasio Tolofua, sorti blessé à une hanche samedi contre l'ASMCA, et pour le trois-quarts centre Pierre Fouyssac (genou). Un doute demeure autour des participations de l'ailier ou centre Dimitri Delibes (tension musculaire) ou du polyvalent Tim Nanaï-Williams. Tous deux étaient gérés en ce début de semaine et une décision sera prise plus tard les concernant.