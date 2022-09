Samedi dernier à Pau, au-delà de la défaite, le Stade toulousain a perdu un nouvel élément cadre de son paquet d'avants : l'Australien Richie Arnold a écopé d'un carton rouge et sera donc suspendu, au moins pour la réception du Racing 92 ce week-end (il passera devant la commission de discipline mercredi prochain). Une absence qui venait surtout dégarnir encore un peu plus un secteur fragile puisque le staff ne comptait alors plus que Joshua Brennan et Emmanuel Meafou comme deuxièmes lignes de métier dans son effectif. Mais le début de semaine lui a apporté une vraie éclaircie. En effet, victime d'une entorse à une cheville durant la préparation estivale, l'international Thibaud Flament a fait son retour à l'entraînement. Déjà en phase de reprise ces récentes semaines, l'ancien pensionnaire des Wasps participe désormais aux séances de manière normale. Il postule donc pour le match contre les Ciel et Blanc samedi soir à Ernest-Wallon. Une bonne nouvelle, à laquelle s'est ajouté le retour d'un autre deuxième ou troisième ligne, à savoir Yannick Youyoutte qui était touché au biceps.

Ainu'u et Tauzin aussi disponibles

Dans la même lignée, le pilier David Ainu'u - qui avait souffert de douleurs musculaires - est également disponible. Comme Flament et Youyoutte, il a retrouvé l'entraînement classique en ce début de semaine. Lui, qui peut évoluer à gauche ou à droite, sera précieux pour les rendez-vous à venir, surtout avec la blessure longue durée de Cyril Baille (opéré des adducteurs). Le droitier Paul Mallez (qui était remplaçant à gauche au Hameau) avait été sérieusement touché à une lèvre mais, rien de grave pour lui, tout est rentré dans l'ordre. Toujours devant, le troisième ligne Alban Placines, qui a pris une béquille sur le genou et un coup sur la crête iliaque lors de la rencontre à Pau, est actuellement préservé et n'a pas pris part aux séances avec ses coéquipiers. Forcément, l'ancien Biarrot (qui va bientôt devenir papa) est très incertain pour samedi.

Derrière aussi, le manager Ugo Mola a pu compter sur quelques retours à la compétition. Ainsi, le trois-quarts centre ou ailier Lucas Tauzin en a fini de ses problèmes au poignet notamment. Il est de nouveau apte. Et l'ailier Nelson Epée, qui était récemment mis à disposition de l'équipe de France à 7 avec qui il a participé aux derniers championnats du monde, était bien présent ces récents jours à Ernest-Wallon. Lui aussi est avec le groupe et peut être utilisé par l'encadrement. En revanche, Pierre-Louis Barassi est toujours blessé à une cheville. Le trois-quarts centre est toujours à l'infirmerie, comme Romain Ntamack (cheville), Paul Graou (main), Pita Ahki (genou) et Santiago Chocobares (genou), tandis que Juan Cruz Mallia est en sélection argentine.