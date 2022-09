Laissés au repos lundi et mardi, après la victoire contre le Racing 92 samedi soir, les joueurs du Stade toulousain ont retrouvé le chemin de l'entraînement ce mercredi matin. Ceci avec quelques absences de marque. En effet, trois internationaux français (non blessés) n'étaient pas présents : le demi de mêlée Antoine Dupont, le talonneur Peato Mauvaka et le troisième ligne Anthony Jelonch. Soucieux de gérer le temps de jeu et l'état de forme de ses Bleus cette saison, comme le manager Ugo Mola l'avait annoncé cet été, le staff des Rouge et Noir a décidé de ménager les trois hommes cette semaine.

Top 14 - Stade toulousain - Peato MauvakaIcon Sport

Ils ne devraient ainsi pas postuler pour le déplacement à Montpellier dimanche soir. Avant eux, Julien Marchand et Matthis Lebel avaient par exemple manqué le match à Pau pour des raisons similaires.

Youyoutte et Tauzin à disposition

Ces absences vont s'ajouter aux indisponibilités de Cyril Baille (adducteurs), François Cros (genou), Alban Placines (crête iliaque), Paul Graou (main), Romain Ntamack (cheville), Pita Ahki (genou), Santiago Chocobares (genou), Pierre-Louis Barassi (cheville) ou Juan Cruz Mallia (sélection).

À noter que le deuxième ligne australien Richie Arnold passait ce mercredi en fin de matinée devant la commission de discipline après son carton rouge reçu à Pau. Son éventuelle présence à Montpellier dépendra de la sanction dont il pourrait écoper (il a déjà purgé un match contre le Racing). Alors que Thibaud Flament a fait son retour le week-end dernier, Yannick Youyoutte et Lucas Tauzin sont aptes pour le choc face au MHR.