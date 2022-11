Après les doublons, voici les triplons ! Si Toulon a pu recharger les batteries, tout en essayant de se remettre la tête à l’endroit avec une semaine de repos à la suite de la défaite à domicile contre Montpellier (16-26), les internationaux Rouge et Noir sont rentrés avec des bobos. Cheslin Kolbe et Waisea Nayacalevu ont été touchés respectivement avec l’Afrique du Sud et les Fidji.

Le champion du monde sud-africain souffre bien de la cuisse droite, et il manquera, selon nos informations, au moins le prochain mois de compétition. À l’infirmerie, il sera accompagné du centre fidjien. L’ex-élément du Stade Français Paris, qui se faisait un plaisir de retrouver le club de la capitale et Jean-Bouin pour la 11e journée de Top 14 (samedi soir 21h00), est touché au ligament interne du genou droit. D’après nos indiscrétions, il sera lui aussi absent au moins pour les quatre prochaines semaines. Pierre Mignoni et Franck Azéma ont perdu ainsi quasiment jusqu’au terme de l’année deux éléments de base.

International - Waisea (Fidji)Icon Sport

Et étant donné qu’il n’y a jamais deux problèmes, sans un troisième, le duo de managers doit aussi faire face à la suspension de Duncan Paia’aua. Expulsé lors de la rencontre face à la Géorgie, le Samoan est sur le flanc jusqu’au 10 décembre prochain. En suivant une formation sur les techniques de plaquage, la dernière semaine de suspension sera levée. Ainsi, il pourrait faire son retour pour le début de la Challenge Cup face aux Italiens de Zebre Parma.

Gabin Villière voit le bout du tunnel

Blessé à la cheville gauche depuis le 27 mai dernier, et sa sortie lors de la finale de la Challenge Cup, Gabin Villière en a fini avec l'infirmerie du côté du Campus ! L’international français a repris à temps plein avec le collectif varois. Débarrassé de ses douleurs, qui lui ont valu deux opérations chirurgicales, le natif de Vire « est revenu avec beaucoup d’appétit et le sourire. On le voit monter en puissance à chaque entraînement », a soufflé un habitué du centre d’entraînement à Rugbyrama.

Une forme resplendissante qui pourrait lui permettre d’être dans le groupe dès ce week-end. Si à l’heure où nous écrivons ces lignes, le Rugby Club Toulonnais n’a pas encore réalisé de mise en place, il y a une chance de voir le casqué parmi le XV de départ varois à Jean-Bouin. Voilà au moins une bonne nouvelle pour les Méditerranéens, qui restent sur deux défaites de rang en Top 14.