Perpignan - Toulon

Pour l'Usap, ce match semble être déjà décisif. Battus lors des trois premières journées de Top 14, les Perpignanais se doivent de lancer leur saison dès maintenant s'ils souhaitent continuer à croire au maintien. Largement défaits à La Rochelle la semaine dernière (43-8), les hommes de Patrick Arlettaz et David Marty sont déjà sous pression. Du coté de Toulon, cette rencontre sera l'occasion de confirmer après la victoire obtenue de justesse lors de la précédente journée (30-29). A Aimé Giral, le RCT devrait parvenir à s'imposer, même si plusieurs de ses cadres sont indisponibles. Jean-Baptiste Gros, Florian Fresia, Gabin Villière ou encore Ihaia West seront notamment absents.

Notre pronostic : victoire de Toulon.

Lyon - Stade Français

Fort d'une victoire à domicile face à l'Aviron Bayonnais (26-16), le Stade Français se déplace à Lyon dans le cadre de la 4ème journée de Top 14. Le club de la capitale arrive à Gerland amputé de plusieurs blessés. Sans Morgan Parra ni Alex Arrate, les Parisiens devront faire preuve de réalisme et d'engagement pour s'imposer à Gerland. D'autant plus que le LOU, qui reste sur deux défaites en deux matchs, souhaite se racheter. A domicile, Baptiste Couilloud et ses coéquipiers devraient avoir toutes les cartes en main pour disposer du Stade Français et renouer avec la victoire.

Notre pronostic : victoire de Lyon.

Castres - Brive

C'est dans un contexte difficile que les Brivistes se déplacent à Castres. Cette semaine, les Corréziens ont vu nombreux de leurs cadres rejoindre l'infirmerie pour de longues durées. Blessés contre Perpignan, Luka Japaridze et Tevita Ratuva ont été rejoints par Nico Lee et Rodrigo Bruni, qui s'est fracturé le pied avec les Pumas face à l'Afrique du Sud. Dans ce contexte, les Castrais devraient pouvoir se racheter du voyage de la semaine dernière à Bordeaux, à l'issue duquel les Tarnais sont rentrés bredouilles.

Notre pronostic : victoire de Castres.

Montpellier - Pau

Le MHR réalise un très bon début de saison. Avec deux victoires en trois matchs dont la dernière sur la pelouse de Brive, les Héraultais préparent la réception de la Section paloise avec sérénité malgré la perte d'Arthur Vincent, de nouveau gravement blessé au genou gauche. En face, les joueurs de Philippe Saint-André vont voir débarquer des Palois eux aussi en confiance après leur succès face à Toulouse le week-end dernier. Malgré tout, la marche devrait être un peu trop haute pour les Béarnais face aux champions de France en titre.

Notre pronostic : victoire de Montpellier.

Bayonne - Bordeaux-Bègles

La magie de Jean-Dauger va-t-elle encore une fois opérer ? Il y a deux semaines, l'Aviron bayonnais a signé sa, pour l'instant, seule victoire de la saison à domicile face au Racing 92. Nul doute que face à l'UBB, les Basques auront une nouvelle fois besoin de l'appui des leurs. La tâche ne sera pas facile puisque face à eux, les joueurs de Grégory Patat vont retrouver des Girondins revigorés après leur succès face à Castres la semaine passée. Dans une rencontre que nous voyons serrée, l'Aviron pourrait signer sa deuxième victoire et se donner un petit bol d'air dans la course au maintien.

Notre pronostic : victoire de Bayonne, bonus défensif pour l'UBB.

Toulouse - Racing 92

Défaits la semaine dernière au stade du Hameau (26-16), les Toulousains reçoivent le Racing 92. Désireux de se relancer et d'effacer des mémoires la déroute de la dernière journée, Ugo Mola et son staff pourront compter sur le retour de plusieurs cadres, blessés ou laissés au repos face à Pau. Thibaud Flament, Yannick Youyoutte et Maxime Duprat devraient notamment participer à la rencontre. Les Racingmen eux arrivent à Ernest Wallon avec plein d'ambitions. Déjà vainqueurs en terres toulousaines la saison passée, les Franciliens tenteront de réitérer la performance même si certains joueurs clés sont absents. Touché au genou la semaine dernière, Nolann Le Garrec ne sera pas du voyage à Toulouse, tout comme Gaël Fickou. Cette rencontre, qui promet beaucoup d'intensité et d'engagement, devrait être en faveur des Toulousains qui évolueront devant leur public.

Notre pronostic : victoire de Toulouse.

Clermont - La Rochelle

Battu d'un petit point dimanche dernier à Mayol (30-29), Clermont accueille La Rochelle pour clôturer la 4ème journée du championnat. Un calendrier pas évident pour l'ASM, qui devra ce coup-ci faire face à l'armada rochelaise. Invaincus depuis la reprise, les Maritimes déroulent en ce début de saison. Facile vainqueur de Perpignan lors de la précédente journée, La Rochelle arrive au Marcel Michelin en confiance et déterminer à poursuivre sa série. Le retour de titulaires comme Antoine Hastoy devrait permettre au Champion d'Europe en titre de ramener la victoire. D'autant plus que Sébastien Vahaamahina, Samuel Ezeala et Damian Penaud sont encore trop justes pour participer à la rencontre.

Notre pronostic : victoire de La Rochelle.