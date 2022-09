Toulon réussit sa rentrée ! Opposé dans son stade Mayol à l’Aviron bayonnais, seul promu à l’intersaison, le club varois a été malmené pendant une partie du match, mais s’est imposé 40-25. Après deux défaites en amical, les garçons entraînés par Pierre Mignoni et Franck Azéma démarrent donc bien ce Top 14, même s’ils ne sont pas parvenus à accrocher un bonus offensif en fin de match. L’Aviron, de son côté, a montré un beau visage pendant une heure, avant de céder à cause de son indiscipline.

Il ne fallait pas arriver en retard samedi à Mayol. Pour cause, l’Aviron, de retour en Top 14, réalisait un début de match plein d’envie. On ne jouait que depuis trois minutes et Teiva Jacquelain, à la réception d’un coup de pied à suivre de Rémy Baget, lançait parfaitement le club basque (0-5, 4e). Dans un début de match rythmé et plaisant, sous le soleil de Toulon, les deux équipes proposaient des choses intéressantes. Mais ce sont Baptiste Serin (10e, 16e) et Gaëtan Germain (13e) qui étaient chargés de faire évoluer le score (6-8, 16e).

Profitant du vent dans le dos, Toulon mettait ensuite la main sur le ballon. Après un quart d’heure de jeu, un renvoi de Camille Lopez directement en touche et une mêlée au centre du terrain, Jiuta Wainiqolo était à la conclusion d’un beau mouvement offensif du RCT. La bande à Charles Ollivon prenait alors l’avantage pour la première fois du match (11-8, 18e). Peu à peu, la rencontre, qui avait bien démarré, tombait dans un faux rythme et Baptiste Serin donnait six points d’avance aux siens (14-08, 22e).

Bayonne, de son côté, se montrait efficace sur ses temps forts. Juste avant la pause, à la suite d’une touche perdue par Toulon dans son camp et d’un mouvement initié par Eneriko Buliruarua et Sireli Maqala, Guillaume Rouet, à la sortie d’un ruck, marquait le second essai de l’Aviron (14-15, 36e). Dans la foulée, alors que la sirène avait retenti, Camille Lopez claquait un drop (40+1e). Ainsi, à la mi-temps et à la surprise générale, l’Aviron comptait quatre points d’avance (14-18).

Bayonne encaisse un 21-0 en infériorité numérique

Comme en première période, Bayonne, clairement décomplexé, marquait vite dès la reprise. Après seulement quatre minutes de jeu, Camille Lopez adressait une belle passe au pied à Rémy Baget et l’Aviron prenait alors onze points d’avance au tableau d’affichage (14-25, 45e).

Mais Toulon, derrière des ballons portés conquérants, réagissait immédiatement. Dans un premier temps, Cornell Du Preez, en force, remettait le RCT dans le match (19-25, 48e). Ensuite, les Varois accéléraient et Bayonne se mettait à la faute. Coupable d’avoir plaqué Benoît Paillaugue, alors que ce dernier avait décidé de jouer une pénalité rapidement, Konstantin Mikautadze recevait logiquement un carton jaune (54e). Pendant son absence, l’Aviron encaissait trois nouveaux essais (Baubigny 54e, Ollivon 61e et Cordin 63e) pour prendre définitivement le large. Dans une fin de rencontre hachée avec trois nouveaux cartons (Du Preez 75e, Robertson 79e, Tanguy 80e), Toulon ne parvenait pas à marquer un sixième essai, qui aurait été synonyme de bonus offensif. L’Aviron n’arrivait pas à rentrer dans les clous du bonus défensif. Et les deux équipes, après 80 minutes ouvertes, se quittaient sur une victoire des locaux 40-25.

