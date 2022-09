"Samedi, avec la pluie qui est tombée, ce n’était pas le jour pour surjouer.Avec Tristan (Tedder), on commence à bien se connaître et on était d’accord là-dessus : il ne fallait pas s’embêter et être juste stratégiquement.Mais sur quelques séquences dans leur camp, on avait tout de même dans l’idée de tenter des coups.Sur l’action de l’essai de MathieuAcebes, tout s’est bien enchaîné.C’était un lancement de trois-quarts préétabli avec plusieurs sorties possibles.Sur le coup, les timings ont été assez bons. Grâce au leurre de George Tisley et à la course de Freddie (Duguivalu), l’espace s’est ouvert.", raconte Tom Ecochard.

Le numéro neuf explique ensuite : "Après, tout le monde a bien joué le coup :Sipa Taumoepeau et Tristan Tedder ont bien assuré la continuité et ont réussi à décaler Mathieu Acebes sur son aile. Un essai en première main comme ça, ça faisait un moment que l’on n’en avait pas marqué.Sur le début de saison, on arrivait rarement à se mettre dans cette situation, ça fait donc du bien de voir le travail être validé en match. Dans les conditions de samedi, cet essai a été très important car il nous a permis de gérer."