"Certes, Toulouse était un peu diminué ce soir mais on ne va pas bouder notre plaisir. On a fait une belle partie. Dans l’engagement, on a répondu présent. Vraiment, tous les voyants sont au vert. À la mi-temps (alors que le LOU était mené 6-7), on est resté calme. On a pris un essai presque casquette… On s’est dit que l’on était en place défensivement et qu’il fallait continuer, que l’on pouvait encore accélérer. On l’a fait. On a quand même fait tomber pas mal de ballons en première période, on a tenté des offloads parfois compliqués. On s’est dit de garder un peu plus le ballon pour les agresser plus en défense. On s’est dit que l’on rivalisait vraiment avec eux dans le combat. On a fait une belle entame de seconde période et cela nous a souri. Après, la fin de match on se la rend compliquée et il faut que l’on arrive à mieux les gérer. On arrive quand même à ressortir avec la victoire et, en plus, on ne leur laisse pas le bonus défensif donc c’est plutôt une bonne chose. On a eu 14 points d’avance mais on voit que ce n’est jamais fini. Ils arrivent à revenir. On ne tient jamais une victoire. Il faut rester concentré jusqu’à la fin et on a réussi à le faire avec un dernier maul que l’on met en échec."

"C’est le premier match où l’on prend moins de 20 points mais pas grand-chose n’a changé en défense. On a essayé d’être un peu plus discipliné même si cela a été plus compliqué sur la fin (19 pénalités au total). On est dans la continuité, tout en essayant de s’améliorer. Il ne faut pas regarder en arrière, mais vers l’avant. Le premier bloc est passé. Certes, on n’a pas toujours fait de bonnes choses. On a mal entamé mais on a réussi à relever la tête pour entrer dans les six. Il faut voir le positif. On bat Toulouse, premier du championnat. Il faut continuer à aller de l’avant, avec cet état d’esprit mais sans s’enflammer, il faut garder les pieds sur terre, rester humble pour aller faire un bon résultat à Bayonne."