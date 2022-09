Les Tops

Tawera Kerr-Barlow : parfait distributeur dès l’entame du match, le numéro 9 rochelais a validé le bon début de rencontre des Maritimes avec un essai malin (11ème minute) après plusieurs charges de ses "gros". Kerr-Barlow a également été très précieux dans les sorties de camp. Dans ses propres vingt-deux mètres, l’ancien All Black n’a jamais fait d’erreur et a permis a ses coéquipiers de respirer à chaque coup de pied.

Brice Dulin : l'arrière maritime a fait valoir sa grande expérience. Le numéro 15 rochelais a une nouvelle fois rayonné dans le fond du terrain. Capable de coups d'éclats, Brice Dulin joue une pénalité à la main dans ses dix mètres et perce sur cinquante mètres. Également impérial sous les ballons hauts, l'arrière jaune et noir a livré une nouvelle copie sobre et efficace.

Yoan Tanga : pour sa deuxième rencontre sous le maillot rochelais, le flanker international a été vital au succès maritime. Sur le premier essai de Kerr-Barlow, l'ancien Racingman sonne une charge décisive pour permettre à son numéro 9 d'aplatir. Avançant sur chaque collision, Yoan Tanga signe même une passe décisive pour Dillyn Leyds à l'heure de jeu, tuant tout suspense dans la rencontre.

Les Flops

Léo Berdeu : le numéro 10 lyonnais a peiné à enclencher le jeu de son équipe. Léo Berdeu a subi un énorme plaquage de Rhule en première période, symbolisant sa prise en tenaille par les Maritimes. Plusieurs de ses passes aléatoires ont mis ses coéquipiers en difficulté. Basculé à l'arrière à la suite de la rentrée de Jean-Marc Doussain, Berdeu n'a pas pu aider les Rhodaniens à renverser la tendance.

Léo Berdeu (Lyon)Icon Sport

Sébastien Taofifenua : l'après-midi du pilier gauche n'a pas été de tout repos. L'ancien Francilien a concédé deux pénalités dans le premier quart d’heure et a beaucoup subi en mêlée fermée face à Georges-Henri Colombe. Comme son équipe, Sébastien Taofifenua n'a pu que constater la supériorité rochelaise devant.

Toby Arnold : en manque total de bons ballons, l'arrière lyonnais n'a pas eu le rendement de sa prestation à Brive, la semaine passée. Preuve de son manque criant de ballons, Toby Arnold n'a gagné que quatre mètres. Ses qualités de vitesse et de création ont cruellement manqué à l'attaque du LOU qui a manqué de liant pour inquiéter les Rochelais.