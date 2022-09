Auteur d’une prestation décevante contre Toulouse dimanche dernier, le RCT recevait Clermont en clôture de cette troisième journée du Top 14. Cette fois-ci, les Varois ont rendu une meilleure copie. Devant leur public de Mayol, les rouge et noir ont battu Clermont 30-29. Grâce à ce succès, ils remontent à la septième place du classement. L’ASM, de son côté, est dixième. Auteur d’une prestation décevante contre Toulouse dimanche dernier, le RCT recevait Clermont en clôture de cette troisième journée du Top 14.

Au stade Mayol, si l'ancien ouvreur Toulonnais Anthony Belleau ouvrait rapidement le score avec une pénalité (0-3, 3e), ce sont les rouge et noir qui réalisaient un meilleur début de match.

Dans le sillage d’un Mathieu Bastareaud en forme pour son retour sur les terrains (un ballon gratté à la 10e, un bon jeu au pied qui amène une pénalité à la 24e), le RCT monopolisait le ballon, dominait les débats et prenait l’avantage au score grâce à deux pénalités de Baptiste Serin (9e, 17e). Clermont, de son côté, se montrait terriblement efficace en inscrivant un bel essai par Alex Newsome sur sa seule occasion des quarante premières minutes (6-8, 21e), mais la suite, pour les Jaunards, allait être plus compliquée.

Anthony Belleau (Clermont)Icon Sport

Malgré des maladresses en touche (trois munitions perdues), Toulon occupait bien le camp adverse et poussait l’ASM à la faute. Paul Jedrasiak (29e) puis Cristian Ojovan (34e) recevaient un carton jaune et, en supériorité numérique, les coéquipiers de Baptiste Serin marquaient logiquement deux essais. Sur le premier (35e), Beka Gigahsivili, après six minutes de mêlées dans les 22 mètres clermontois, franchissait en force l’en-but adverse. Sur le second (39e), Jiuta Wainiqolo slalomait dans la défense, éliminait trois défenseurs et permettait ainsi au RCT de mener 20-8 à la mi-temps.

Clermont rattrape une partie de son retard

Dans la lignée de sa bonne fin de première période, Toulon attaquait fort la deuxième mi-temps. Bien servi par Mathieu Smaili, décisif sur cette action, l’ancien rennais Gaël Dréan débloquait son compteur avec sa nouvelle équipe (27-8, 41e). Mais Clermont n’avait pas dit son dernier mot… Sur une de ses rares incursions dans les 22 mètres adverses jusque-là, l’ASM, grâce au bel effort de son pack sur ballon porté, obtenait un essai de pénalité (25-15, 46e).

Coupable d’avoir écroulé ledit maul, Swan Rebbadj recevait, au passage, un carton jaune. En supériorité numérique, Clermont, grâce à Julien Hériteau, relançait complètement la rencontre (27-22, 52e) et se remettait à croire à la victoire finale. Très juste dans son jeu au pied, Baptiste Serin mettait ensuite son équipe à l’abri d’un essai transformé (30-22, 55e). La rencontre se crispait quelque peu et Anthony Belleau manquait une pénalité pourtant dans ses cordes (59e).

Un instant plus tard, les joueurs de Jono Gibbes, bien plus disciplinés qu’en première période, ne prenaient pas les points sur une pénalité à quarante mètres des poteaux (63e), partaient en touche, mais un bon contre ruck de Baptiste Serin permettait aux Varois de se sortir de la pression. Il fallait attendre la 73e minute pour voir l’ASM marquer son quatrième essai de la soirée. Grâce à la puissance de Lucas Dessaigne, les Clermontois revenaient à un petit point (30-29). Mais ils ne parvenaient pas à ramener plus qu’un bonus défensif, de ce voyage sur la Rade.