Encore un scénario tortueux pour une fin de rencontre agitée ?

Certes, mais jouer à Aimé-Giral avec un tel public nous pousse dans nos derniers retranchements. On a voulu aborder la rencontre en s'accordant un peu plus de libertés qu'habituellement ce qui peut expliquer aussi notre déchet technique. Il ne fallait pas jouer sur la retenue face à Lyon, ne pas gérer le score, et nous sommes très satisfaits du résultat ce soir.

Comment expliquer ces difficultés physiques en fin de rencontre ?

Je ne sais pas, sinon je vous le dirais. Une part de physique certainement. L'intensité du Top14 y joue mais on a des incohérences sur la gestion également qui polluent nos sorties de camp comme j'ai pu en faire de mon côté. On va tenter de le corriger pour la suite.

Après trois défaites consécutives, la réaction était attendue ?

J'espère qu'on n'attendra pas à chaque fois d'être dans une telle situation pour se remuer. La victoire fait du bien dans les têtes, vu le travail fourni en semaine et ce n'est jamais évident d'enchaîner les déconvenues. Mais franchement, on s'envoie au maximum, donc la victoire face à Lyon redonne la confiance et nous permet d'être en contact avec la concurrence.

" "Sur mon essai, la ligne était très loin ! "

Vous êtes entré plus tôt que prévu (30ème minute à la place d'Écochard), en apportant beaucoup de vitesse ?

Il y a quand même eu pas mal d'imperfections me concernant dans la partie. J'essaye d'apporter de l'énergie, avec tout le collectif. L'objectif était clair pour tout le monde et j'ai tenté d'apporter ma pierre à l'édifice quand on devait faire appel à mes services.

Avec un essai à votre actif ?

Il fait du bien à un moment de la partie où l'on parvient à créer un écart significatif face à Lyon. La confiance était présente, on a tenté des choses sur ces instants et c'est passé sur pas mal de trucs et le résultat valide le reste. Même si sur l'essai la ligne était très loin et qu'il ne fallait pas lâcher le ballon sur le repli défensif du lyonnais !

Vous concernant, c'est un match qui peut vous être bénéfique ?

Bien sûr, dans une carrière ou dans une saison, des moments compliqués peuvent s'intercaler. Ces dernières semaines furent difficiles pour moi, mais je ne lâche rien au quotidien. Et avec le travail, on parvient un jour à sortir la tête de l'eau.

Le maître-mot pour la suite, c'est la confiance à tout prix pour atteindre une continuité ?

L'essentiel dans l'absolu c'est de perdurer cet état d'esprit. On ne connaît pas la suite mais le succès face à Lyon rassure et permet d'avancer. J'espère qu'on va repartir dès lundi sur du positif. On rencontre des formations avec des niveaux élevés. A chaud, c'est facile de dire que tout va bien. Mais on est déjà focus aussi sur le prochain déplacement au Racing 92.