Les tops

Sacha Gué

Titularisé pour la première fois en Top 14, une semaine après être entré en jeu face à Lyon, Sacha Gué a saisi l’opportunité en livrant une belle partie. Engagé et mobile, le flanker de 22 ans comptait déjà onze plaquages à la mi-temps. Il a aussi pris ses responsabilités dans le jeu courant (six courses, deux plaquages cassés) et a grandement contribué à la mainmise corrézienne en touche. Une copie complète.

Pietro Ceccarelli

Parmi les avants corréziens auteurs d’une prestation convaincante à Aimé-Giral, on aurait pu citer Abraham Papali’i, très actif et percutant, mais Pietro Ceccarelli aura eu un rôle prépondérant : le pilier italien a pris le dessus sur Xavier Chiocci en mêlée, a été mobile dans le jeu et, quand il est revenu en jeu après la blessure de Luka Japaridze, il a tenu la mêlée briviste. Enfin, c’est lui qui initie l’essai du bonus sur une course rageuse.

Alivereti Duguivalu

Il a été le seul Catalan, sûrement, à évoluer à son vrai niveau. Ce samedi, Alivereti Duguivalu s’est régulièrement proposé et a su trouver de l’avancée sur chacun de ses ballons (huit courses, quatre plaquages cassés). Évidemment, son activité a occasionné du déchet, avec des passes après contacts impossibles, mais il aura au moins eu le mérite d’apporter de la vitalité et des solutions à un collectif qui en manquait terriblement.

Les flops

Xavier Chiocci

Xavier Chiocci n’a pas passé une bonne après-midi sur la pelouse d’Aimé-Giral. Placé pour la deuxième fois consécutive dans le XV de départ par le staff catalan, le pilier gauche a été pénalisé à deux reprises en mêlée en première période, dont une fois sur une mêlée à cinq mètres de l’en-but corrézien. L’ancien Toulonnais avait beau déplorer les coups de sifflet, il n'a pas su répondre favorablement aux exigences de M. Ramos au niveau de sa tenue. En défense, il a aussi manqué deux plaquages.

Seilala Lam

Le talonneur a l’habitude d’être dans la catégorie du dessus mais, ce samedi, il a été loin d’avoir son rendement habituel. Le Samoan a encore dégagé une énergie remarquable, a bien gratté un ou deux ballons par-ci par-là mais on l’a vu manquer des plaquages comme rarement et il a aussi éprouvé les pires difficultés à trouver ses sauteurs. Évidemment, la responsabilité est collective – son remplacement n’a d'ailleurs rien changé à la situation - mais il est partie prenante de cette incroyable faillite

Mathieu Acebes

Comme son partenaire Seilala Lam, Mathieu Acebes n’est pas habitué à être de ce côté-ci du tableau d’honneur. Le capitaine sang et or a été d’une fébrilité rarissime pour la première des siens à domicile : on l’a vu commettre des en-avants en série, que ce soit sous pression ou sur des courses offensives. Il a aussi été malheureux sur les deux premiers essais corréziens : il ne parvient pas à se saisir du ballon de la pénalité de Thomas Laranjeira renvoyée par le poteau et n’a pu empêcher le deuxième essai briviste malgré un bel effort.