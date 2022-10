Les tops

Finn Russell

On peut toujours le critiquer pour ses bourdes et sa désinvolture apparente. Il a gâché une pénalité en prenant trop de temps pour se concentrer. Mais il a débloqué le match par une passe au pied pour Wade, avec de la réussite c’est vrai. Mais justement, ça fait partie de l’arsenal de celui qui prend énormément de risque et d’initiatives. Fin Russell nous a aussi gratifié de plusieurs gestes de classe, une percée, une passe retardée aux petits oignons.

Baptiste Chouzenoux

Il aura piqué des ballons importants en touche et il aura fait sa part de boulot de l’ombre. Le deuxième ligne fut l’un des hommes clé de cette victoire sans brio excessif des Racingmen. Le genre de gars sur qui on peut toujours compter.

Ibrahim Diallo

La troisième ligne international est sans doute pour quelque chose dans la série de ballons arrachés ou grattés par le pack francilien sur les points de rencontre. Ce n’était pas un match très spectaculaire, mais il a su tirer son épingle du jeu. Les Palois l’ont trouvé très dur à gérer sur les rucks, un vrai compliment.

Top 14 - Ibrahim Diallo (Racing 92) contre Pau

Lekima Tagitagivalu

Il a souvent été sollicité pour des charges au près. Il a sauvé la patrie au moment où Pau faisait plus que s’accrocher. Un match de combattant comme on les aime avec de l’engagement et de l’énergie. Le deuxième ligne palois a fait honneur à ses couleurs.

Les flops

Clovis Le Bail

L’entrée du demi de mêlée ne fut pas décisive. Il fit un en avant sur un bon ballon offensif alors que Pau pouvait espérer quelque chose. Il perdit ensuite un ballon dans le camp adverse qui aurait mérité un meilleur sort.

Beka Gorgadze

Le numéro 8 et capitaine a perdu un ballon important dans le jeu au sol. Il fut pour nous l’un des symboles d’un pack palois qui a souffert sur le jeu au sol et sur les points de rencontre. On aurait aimé le voir plus conquérant et plus décisif.

Top 14 - Beka Gorgadze (à gauche) et les Palois en retard en défense sur Donovan Taofifenua (Racing 92)

Warrick Gelant

L’arrière sud-africain pour sa première à domicile n’a pas été transcendant. Il n’a pas fait de bourde particulière, mais il n’a pas apporté d’étincelle non plus. On attend un peu plus de lui forcément.