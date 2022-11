Romain, on attendait évidemment confirmation après la victoire à la Rochelle et c’est chose faite.

C’est vrai que la semaine dernière, c’était un peu une surprise pour tout le monde, mais on sait qu’on y avait été avec du cœur et de l’envie et qu’il fallait réitérer cette semaine et je pense qu’avec cette victoire bonifiée c'est chose faite. Mais la saison est très longue, on ne va pas se reposer sur nos lauriers.

Est-ce que la défaite contre le Stade français n’a finalement pas été un électrochoc ?

Un électrochoc, je ne pense pas, mais c’est vrai qu’à la mi-temps, on s’est remémoré ce match ou on s’écroule en deuxième après avoir mené pendant longtemps, donc on avait à cœur de ne pas réitérer. Le stade français, c’était une erreur et on apprend de ses erreurs. On était prévenus et aujourd’hui on a réussi à garder la concentration et l’énergie pour enfoncer cette équipe de Bordeaux.

Avec cinq points vous détacher de la zone rouge est suffisant pour viser autre chose ?

Ce sont cinq points très importants pour nous, ça confirme ce que l'on a fait à La Rochelle, mais on est loin d’être sorti de cette zone dangereuse. On va maintenant préparer avec beaucoup de sérieux le match de Brive, qu’il faut absolument remporter, car c’est un concurrent direct au maintien. 5 points de pris oui, est-ce qu’on va se relâcher non.

Comment avez-vous vécu le fait d’avoir perdu 9 ballons en touche ?

Ce sont des aléas, on peut aussi remercier Bordeaux qui a été très fort dans ce secteur aujourd’hui. A nous de regarder la vidéo, de continuer à travailler pour rectifier ça. Tout ne peut pas être parfait, ça ne l’était pas aujourd'hui et en particulier la touche.

Vous avez en revanche été performant dans le jeu au sol.

C’est vrai, merci de le souligner (rires). Plus sérieusement, on travaille beaucoup le jeu au sol ces derniers temps en attaque ou en défense. C’était un secteur où on sait que Bordeaux, il faut les embêter un peu et aujourd’hui ça payé.

Prendre 10 points en trois matches ça veut dire quelque chose ?

Oui, ça veut dire qu’on n'est pas des pipes, qu’on est des joueurs de rugby, et en ce moment, on a beaucoup d’envies, on veut bien faire, on travaille beaucoup la semaine pour ça et on essaye de le reproduire le week-end.

Quel bilan tirez-vous du premier bloc ?

Il y'a du bon et du moins bon. Il y’a une période très compliquée où on était dernier du classement, on commençait à se regarder dans les yeux en disant c’est chaud. Puis cette dernière période où voilà, on engrange de la confiance, on montre de belles choses, c’est un peu sur un courant alternatif, il faudra réussir à être constant à l’avenir.