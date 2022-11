"On avait à cœur de faire une grosse performance au vu du dernier match à domicile (défaite contre la Section paloise fin octobre, N.D.L.R). Surtout pour le public, pour le groupe… On avait ouvert une porte aux autres équipes, il fallait la refermer ! C’était hyper important pour nous, ça fait du bien au groupe, ça apporte de la confiance pour la suite. Si on l’a refermée fort ? (sourire) On a en tout cas essayé de faire le travail, on s'était dit des choses avant le match, on avait à cœur de les respecter… On peut tous se regarder, se dire que le travail a été fait ce soir, on a été performants. Dans l’ensemble - en conquête, dans le jeu, dans les actions qu'on a pu concrétiser - c'est plutôt un bon match. Notre point fort, on le connaît, notre équipe aime jouer au ballon. Nos trois-quarts ont tous des qualités incroyables individuellement. Ça fait plaisir de pouvoir les utiliser et de produire du jeu comme ça. Il y a un gros déplacement la semaine prochaine (au Stade français), à nous de rester sur la même dynamique."