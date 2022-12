Les tops

Thomas Ramos

Tout réussit à Thomas Ramos en ce moment. L’arrière toulousain a encore été de tous les bons coups ce samedi : d’un coup de pied par-dessus la défense, il a trouvé la faille sur l’action ayant amené l’essai de Matthis Lebel et il s’en est fallu de peu pour qu’il soit à créditer d’une merveille d’action décisive pour Dimitri Delibes. L’essai de bonus est encore venu de lui et de son choix de relance. Dans les tirs au but, il a encore été d’une précision remarquable. On l’a aussi vu gratter dans les rucks. Pour nous rappeler qu’il est humain, il a commis une petite faute d’appréciation sur un temps fort où, au lieu d’aplatir, il a tenté une passe non captée par Pita Ahki.

Jack Willis

Sur la lancée d’une entrée détonante à Lyon, Jack Willis a été très performant pour sa première à Ernest-Wallon. Le flanker n’avait pas été élu meilleur joueur d’Angleterre en 2020 pour rien : on l’a vu très tranchant et débordant d’énergie balle en main avec, à la clé, un essai au près en début de deuxième période. Avec l’international anglais dans ses rangs, la troisième ligne toulousaine atteint encore une dimension supérieure.

Pita Ahki

Pour son grand retour sur les pelouses, le Néo-Zélandais a rassuré tout son monde du côté d’Ernest-Wallon. Le centre a signé des courses tranchantes, mettant régulièrement la défense catalane sur le reculoir sans pour autant franchir même s’il est à créditer de deux défenseurs battus. En défense, il a été impeccable. Dans son rôle d’organisateur, il a été fidèle à sa réputation. Il n’a manqué qu’un essai, qu’il était proche de marquer sur un service au cordeau de Thomas Ramos. Le patron du milieu de terrain est de retour.

Les flops

Sacha Lotrian

Pilier gauche des plus prometteurs, Sacha Lotrian continue d’apprendre pour sa deuxième saison dans l’élite. Ce samedi, le Catalan n’a jamais réussi à s’adapter à l’arbitrage de M. Evans et/ou à la prise de Dorian Aldgedheri. Pénalisé à trois reprises en mêlée fermée, il a cédé sa placé juste après la demi-heure de jeu avant de revenir sur la fin. Auteur d’une entrée en jeu percutante face à Bordeaux-Bègles, samedi dernier, le pilier gauche, qui revient d’une longue absence, a encore un peu de chemin à effectuer pour retrouver le niveau qui était le sien la saison passée.

Martin Page-Relo

Au cœur d’une équipe pourtant largement dominatrice, Martin Page-Relo n’a pas été à son avantage. Le demi de mêlée a multiplié les fautes techniques et les passes imprécises. Sa maladresse du jour a notamment mis un terme à plusieurs temps forts côté toulousain et son en-avant sous un long jeu au pied catalan a causé l’annulation de l’essai de Dimitri Delibes.

Tristan Tedder

En pleine lumière ces dernières semaines, Tristan Tedder a connu un jour plus sombre sur la pelouse de ses débuts en France. S’il a inscrit deux pénalités lointaines pour commencer, le Sud-Africain n’a été ni particulièrement inspiré ni précis par la suite : ses jeux au pied ont été globalement moyens et il n’a pas su trouver la faille dans le jeu courant.