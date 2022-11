Ce match était fou. Si en deuxième mi-temps il n'y a pas eu de débats, c'était loin d'être gagné avec une première période plus que laborieuse pour Chavancy et ses coéquipiers. Et forcément comment ne pas parler du rôle des remplaçants, finisseurs, finishers, appelez-les comme vous voulez mais ce sont bien eux qui ont fait la différence dans cette rencontre. En grand maître du jeu on retrouve l'imprévisible Finn Russell qui a fait une prestation quasi parfaite. Dans l'animation du jeu, dans son jeu au pied toujours dosé au millimètre prés, dans son rôle de butteur, bien placé sur chaque offensive enclenché, bref. On se demande bien qu'est-ce que fait le demi d'ouverture écossais avec le maillot du Racing 92 en cette période internationale. Tarrit, talonneur remplaçant a fait également une belle entrée. Avec son physique massif, l'ancien pensionnaire de Pro D2 a fait très mal en défense comme en attaque. Il a également été précieux en touche là où Camille Chat a été en difficulté.

Il y a aussi Baudonne qui malgré quelques erreurs et un manque de discipline sur certaines actions a joué son rôle à la perfection en relançant complètement les siens dès le retour des vestiaires (essai à la 42e minute de jeu). Sans oublier la prestation des titulaires qui ont aussi assuré, on pense notamment à Wade et Dupichot ou encore Gibert, le banc du Racing 92 a littéralement gagné la rencontre en privant les visiteurs du jour du moindre espoir lors de la deuxième période.

Plus d'informations à venir...