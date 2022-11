Si le RCT s'est finalement imposé sur la pelouse de la capitale, le scénario du match a eu du mal à se dessiner. En effet, les hommes du duo Azéma-Mignoni réalisent là un gros coup à l'extérieur, ce qui n'est pas forcément facile dans un Top 14 toujours plus âpre. Enfin à l'extérieur, c'est vite dit... Vu l'ambiance que l'on pouvait entendre dans les travées de Jean Bouin, c'était à se demander quels supporters étaient à domicile. L'association des "Fadas de Paris" a poussé les joueurs de l'acceuil du bus jusqu'au bout pour qu'ils l'emportent finalement. Chants en choeur, drapeaux et écharpes rouge et noir ou encore larges banderoles, tout était réuni côté toulonnais pour enflammer la capitale. À la fin de la rencontre, les joueurs, reconnaissants de ce soutien, sont allés célébrer la victoire avec le "parcage" varois.

Aussi, deux cadres du RC Toulon, Baptiste Serin et Charles Ollivon, sont venus fêter ce bon moment avec les supporters restés nombreux après la rencontre. Serrage de main, selfies, autographe : le troisième ligne et le demi de mêlée n'ont fait qu'un avec les fans. Le vice-capitaine de l'équipe de France a même déclaré après la rencontre : "Il n'y avait pas beaucoup de bruit, on entendait qu'eux" au sujet des supporters toulonnais.