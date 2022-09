Forcément frustré à l’issue de la lourde défaite des siens, Pierre-Henry Broncan n’a pas forcément été tendre avec ses joueurs, dont l’indiscipline à coûté logiquement cher sur la pelouse de Chaban-Delmas : "J’ai parfois l’impression que certains pensent que l’arbitrage n’est pas important. Ils pensent peut-être que ce n’est pas important, mais cela fait souvent tourner les rencontres. Cela fait partie des caractéristiques d’un joueur professionnel, ne pas prendre de pénalités trop bêtes. On fait des erreurs sur des règles tout de même simples à comprendre. Ce samedi, ça nous a coûté cher, c’est dommage."

C’est un fait, le Castres olympique est l’équipe la plus pénalisée du championnat. Une tendance qui s’est encore vérifiée en Gironde lors de cette troisième journée. Et cela ne fait pas réagir seulement le staff, les joueurs aussi regrettent ces coups de sifflets à leur encontre. "On a perdu énormément de ballons au contact mais ce sont surtout des fautes de hors-jeu débiles qui nous mettent en difficulté, constate Wilfrid Hounkpatin. C’est vraiment frustrant car on travaille ce secteur à l'entraînement mais on va devoir bosser encore un peu plus. C’est plus possible… Sur les quarante premières minutes, on est présents mais on faiblit dans la seconde période, c’est un mal récurrent chez nous depuis le début de la saison. On a du mal à rester concentrés jusqu’au bout. Il y a quelques mois, on avait du mal à rentrer dans nos parties, maintenant c’est l’inverse."