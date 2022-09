Elle était attendue par tout un peuple, elle est enfin là. Perpignan tient sa première victoire cette saison après avoir fait tomber le RCT à Aimé-Giral 19-13. Les Catalans ont fait la différence en première mi-temps grâce à la botte d'un excellent Tristan Tedder et d'un magnifique essai inscrit en premier main. Les Toulonnais, beaucoup trop imprécis, et chahutés en conquête, n'ont pas réussi à faire douter leur adversaire.

En difficulté dans ce début de championnat, avec 3 défaites en autant de rencontres, les Catalans se devaient de réagir à domicile pour la venue de Toulon. Pour les 120 ans du club, les « sang et or » ont pris le match par le bon bout. Malgré une ouverture du score toulonnaise dès la quatrième minute, après une pénalité sur mêlée, les Catalans ont répondu présent en première mi-temps. Sous une pluie battante, les locaux ont bien su alterner entre initiative à la main et utilisation du jeu au pied.

Solide en conquête, en volant plusieurs ballons en touche, les coéquipiers de Mathieu Acebes ont imposé le rythme à des Toulonnais qui semblaient en manque de solution et en difficulté avec les conditions climatiques. Des trombes d’eau qui n’ont pas empêché les Catalans d’inscrire le premier essai de la rencontre à la 18e minute de jeu. Derrière une mêlée dans le camp du RCT, les arrières de Perpignan combinent et trouvent la faille au centre du terrain. Alivereti Duguivalu perce et transmet à Afusipa Taumoepeau, ce dernier transmet à Tedder qui donne à Lucas Dubois qui donne après à Acebes qui conclut le mouvement en coin malgré le retour d'un Toulonnais. Un magnifique essai en première main, le premier des Catalans cette saison en première mi-temps.

Devant au score, les hommes de David Marty vont maintenir leur intensité jusqu’à la pause pour compter 10 points d’avance au moment de regagner les vestiaires grâce à une pénalité d’un Tedder en très grande forme (16-6).

Toulon stérile et trop brouillon

Sous la pluie, les deux équipes ont peiné à mettre leur jeu en place notamment en seconde période. Ce deuxième acte s’est résumé à un enchaînement, de touche, de mêlée et de pénalité. Dans ce contexte, ce sont les Catalans qui ont su se mettre en valeur grâce à leurs avants qui ont pris le dessus sur leurs homologues. A tel point que les Toulonnais ont perdu pas moins de 8 ballons en touche sur cette rencontre.

Sans munition propre, difficile de mettre à mal son adversaire, et d’installer son jeu. Menés de 13 points après une nouvelle pénalité de Tedder, les Toulonnais ont attendu les derniers instants de la rencontre pour enfin imposer une vraie séquence. Emmené par un Facundo Isa, auteur d’une grosse entrée, le RCT s’est offert un peu d’espoir dans les toutes dernières minutes avec l’essai en coin de Gaël Dréan (79). La réaction était trop tardive, la dernière action ne donne rien et les hommes de Pierre Mignoni repartent avec 0 point de leur déplacement en Catalogne.

Pour les Catalans, cette première victoire est encourageante à une semaine de recevoir Castres. De son côté, Toulon devra réagir à Pau.