C’est une volonté. Les Béarnais ne veulent pas laisser les Girondins s’installer dans cette partie. Ils jouent ainsi à vive allure les ballons de récupération qu’ils ont à négocier, en allant notamment rapidement chercher les ailes. A deux reprises, l’arrière Jack Maddocks crée une brèche. Sur la première, Clément Laporte file à l’essai (3e). Sur la deuxième, la défense girondine rattrape le coup. Les Béarnais ont du déchet en touche en début de match mais c’est tout de même après l’une d’entre elles qu’ils réussissent à lancer le jeu pour un deuxième essai. Depuis le côté droit du terrain, ils organisent un ballon porté avant un renversement à l’opposé après une redoublé au centre du terrain. En bout de ligne côté gauche, Daniel Ikpefan pointe le deuxième essai palois (20e).

Des Béarnais dominateurs dans les rucks et efficaces offensivement

En face, l’UBB est brouillonne. Même quand les Girondins pensent avoir répondu à l’essai béarnais par Fédérico Mori (9e), l’arbitrage vidéo montre qu’un en-avant dans un ruck annihile cette occasion. Plus globalement, les visiteurs perdent la bataille des rucks et sont dominés dans l’agressivité. En fin de chaque période, les Béarnais s’offrent de précieux grattages récompensés par des pénalités. Dont trois pour le seul Jordan Joseph (28e, 64e et 71e) !

Dans le deuxième acte, les Béarnais règlent leur touche et capitalisent dans leurs temps forts. Après une séquence de pilonnage par le pilier Ignacio Calles (44e). Puis avec opportunisme par Emilien Gailleton, après un ballon sauvé de la touche par le Girondin Federico Mori mais pointé dans l’en-but par le jeune centre palois (59e). Et encore après la sirène, suite à un jeu au pied de Jack Maddoks, relayé par Luke Whitelock pour un ultime essai signé Lekima Tagitagivalu (80e). Entretemps, l’UBB avait fini par ouvrir son compteur sur un essai de Yann Lesgourgues (66e) mais il était déjà trop tard et pouvait regretter quelques occasions de scorer laissés en route. Comme sur l’essai refusé à Federico Mori dans le premier acte bien sûr mais aussi une charge de Clément Maynadier dans l’en-but, bien défendu au ballon par les Palois (56e).

Pau peut respirer

Sur la copie rendue par les Girondins, le voyage à vide est logique. Il manquait trop de choses aux joueurs de Christophe Urios pour rivaliser ce dimanche. En face, les Béarnais confirment une certaine montée en puissance et en confiance ces dernières semaines. Symbolisé par la quête d’un premier bonus offensif. Désormais, la Section paloise compte respectivement 5 points d’avance sur Perpignan et 6 sur Brive, qui figurent en zone rouge. Et peut déjà se tourner plus sereinement sur la reprise dans 20 jours. Avec un bouillant Pau – Brive à négocier.