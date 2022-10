" On s'est fait rouler dessus, ça fait ch*** "

Le Section paloise n'a pas existé ce samedi après-midi face à Toulon. Les Béarnais étaient notamment menés 31-10 à la pause. Une défaite au finale sur le score de 34-17 qui a de grosse conséquences puisque Pau occupe la quatorzième place à l'issue de la cinquième journée.

À l'issue du match, la talonneur et capitaine palois, Lucas Rey n'a pas mâché ses mots : "Il n’y a pas grand-chose à dire. C’était pas loin de la catastrophe. On a subi sur trois ou quatre séquences en début de match et on a baissé la tête. Nous avons eu un moment de flottement où on manquait d’engagement. À ce sport, quand on recule, on finit dans l’en-but. On se fait rouler dessus, ça fait ch.... Au niveau de l’engagement, on n’y était pas." Le Section va tenter de réagir ce samedi sur la pelouse du Racing 92.

" Il a fallu gueuler un peu à la pause "

Le Stade rochelais a eu tout le mal du monde pour se défaire de Racingmen accrocheurs à Deflandre. Après une première période très compliquée, les Maritimes ont appuyé sur l'accélérateur pour finalement prendre la mesure des Franciliens. "Il a fallu gueuler un peu à la pause pour réveiller les gars après avoir vu une équipe méconnaissable, a avoué Sébastien Boboul après le match. Je pense que l'on est attendu maintenant contre toutes les équipes. On a été constamment sous pression. En seconde période, on a joué dans leur camp et on a su inverser la tendance. Les conditions n'ont pas été faciles ce soir pour contrôler le ballon, mais il ne faut non plus se cacher derrière ça."

Malgré tout, La Rochelle a signé sa quatrième victoire et peur préparer le déplacement à Bayonne sereinement.

Sébastien Boboul - La RochelleIcon Sport

" On attend de Jalibert qu’il porte l’équipe "

L'UBB respire un peu mieux. Les Girondins ont signé leur deuxième victoire face au Stade français, ce qui a forcément satisfait Christophe Urios, qui en a profité pour complimenter Matthieu Jalibert : "Matthieu s’est mis au travail. Il est en train d’être récompensé de son engagement maintenant. Il est plutôt à l’aise dans le groupe. Sa reprise a été dure, je l’avais trouvé un peu en décalé, vous l’avez suffisamment souligné. Je trouve qu’aujourd’hui, il est à l’aise, comme on le voyait depuis le début. Il est en train de prendre confiance, de porter l’équipe. C’est ce qu’on attend de Matthieu, comme de Maxime Lucu."

Top 14 - Bordeaux - Christophe UriosIcon Sport

" Sur la dernière percée castraise, toute l’équipe sprintait pour revenir ! "

Avec quatorze points d'avance à la pause, l'Usap pouvait voir venir face au CO. Et pourtant, les Catalans se sont fait peut, voyant les Castrais inscrire dix points et revenir à quatre petites unités.

En conférence de presse, le talonneur Lucas Velarte, replacé au poste de troisième ligne centre, est revenu sur cette fin de rencontre tendue : "On a fait beaucoup de fautes mais on s’accroche, on a du coeur. La dernière séquence des Castrais part de leurs 22 mètres mais on se bat comme des chiens. Sur la percée (de Botitu, ndlr), toute l’équipe sprinte pour revenir ! Il y avait plus de rouges… (il corrige) heu, de bleus clairs que de bleus foncés."