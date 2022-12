Ce devait être un des petits clins d'œil du destin pour Mourad Boudjellal et le Rugby Club Toulonnais, mais finalement, l'ancien président des Rouge et Noir ne devrait pas retrouver Mayol cette saison. Alors qu'il était pressenti que le stade du RCT allait accueillir le 32e de finale de la Coupe de France de football entre le Hyères FC et l'Olympique de Marseille, la Fédération Française de football a refusé pour une question de sécurité. Mécontent de cette décision, Boudjellal aurait décidé d'attaquer l'état en justice pour manquement à sa mission régalienne de sécurité, dévoile France Bleu. Le président du Hyères FC déplore notamment "un manque d'équité sportive, une perte de visibilité et une perte financière".

Alors qu'il avait jusqu'à ce mercredi midi pour trouver une solution. Il concluait : "Ce que j'attends de l'État, c'est que les voyous ne gagnent pas."