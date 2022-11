"Nous avons fait une bonne première mi-temps où nous avons répondu présent dans l'affrontement. Malheureusement, nous en sortons seulement avec neuf points d’avance. Si nous avions pu scorer un peu plus, le match aurait peut-être été un peu différent. Seulement en seconde période, nous n’avons pas réussi à sortir de notre camp . Toulon a réussi à acculer dans notre camp, a commencé à gagner les collisions. A partir de là, ça a été beaucoup plus difficile."

"On savait que les Toulonnais seraient très revanchards. Ils avaient perdu à domicile contre Montpellier, ils avaient failli battre Bordeaux. On était prévenu, mais on n’a pas réussi à remettre les ingrédients que nous avions mis sur quelques performances. Les Toulonnais ont gagné ce match et ils ne l’ont pas volé."