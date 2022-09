Avec l’arrivée à l’intersaison de Louis Carbonel, annoncé comme le nouveau chef d’orchestre des champions de France, Louis Foursans a dû patienter en ce début de saison avant de faire son retour sur le terrain. Pour ce quatrième match de Top 14, le staff du MHR avait décidé de lui offrir le numéro dix pour ses grands débuts cette saison, plaçant l’ancien toulonnais en réserve sur le banc des remplaçants.

Un retour aux affaires convaincants, même s’il s’est montré un peu gourmand sur une occasion d’essai en fin de première période, préférant tenter un crochet intérieur au lieu de décaler son ailier Gabriel Ngandebe. Un petit péché de gourmandise pardonné quelques minutes plus tard quand il aplatissait en coin offrant ainsi une avance confortable à son équipe avant de rejoindre les vestiaires pour la pause. Un essai qui venait repousser les Palois à quatorze points.

Top 14 - Louis Foursans-Bourdette (Montpellier)Icon Sport

Louis Foursans, 20 ans, a été à son aise pour diriger les débats et notamment profiter des nombreux ballons perdus par les Béarnais, transformant le jeu avec vitesse, mettant ainsi constamment la Section paloise sous pression et donc à la faute. Il a aussi démontré qu’il était toujours aussi précis face aux perches malgré un échec sur une pénalité lointaine en fin de première période. Mais cette copie presque sans faute est venue renforcer sur le MHR peut s’appuyer sur une jeunesse triomphante à des postes clés. Après la victoire contre l’Union Bordeaux-Bègles, le manager Philippe Saint-André avait déjà fait remarquer qu’avec Léo Coly (23 ans), Louis Carbonel (23 ans) et Paolo Garbisi (22 ans), son club pouvait être serein pour l’avenir. Il convient de ne pas oublier Louis Foursans (20 ans) qui fêtait ce samedi son 30e match avec l’équipe professionnelle. Déjà !