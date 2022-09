À l'occasion de sa conférence de presse (diffusée sur Twitch pour la première fois), le Stade toulousain, par la voix de son manager, s'est exprimé sur le début de la saison qui commencera à Bordeaux dimanche soir, 21h. Pour cette rencontre, Ugo Mola a tenu a salué la qualité du recrutement de son rival : "Ils réalisent un recrutement pertinent et ça reste une équipe attractive. Elle s'est rajeunie, avec notamment deux garçons, que nous souhaitions vraiment garder et qui sont partis chez eux (ndlr : Zack Holmes et Antoine Miquel). [...] Vous dire que je trouve Bordeaux dangereux et performant, cela va de soi, en revanche je ne peux pas juger de leur préparation et de leur état puisque j'ai déja du mal à savoir dans quel état nous sommes nous." Avec prudence toujours, le manager a aussi parlé forcément de ses forces en présence. Le champion de France 2019 a réalisé lui un recrutement que l'on peut qualifier d'XXL au vu des qualités individuelles de chacun de ses joueurs (Roumat, Graou, Barassi, Retière, Capuozzo ou encore Jaminet) et souhaite que ces derniers s'adaptent le plus rapidement possible. "Quand on arrive à Toulouse, il y a une période d'adaptation qui n'est pas simple dans le style de jeu, dans le mode de travail et dans l'exigence souhaitée. [...] Hier mercredi soir, ils sont presque tous allés au Stadium encourager le TFC, ils se sont très bien intégrés dans les moments de vie mais ce qui m'importe le plus c'est sur le terrain."

Le XV de France, un casse-tête pour le bien de tous

Également, interrogé au sujet de notre sondage des entraîneurs du Top 14 et du plébiscite à l'égard de son club, le boss du Stade toulousain répondait. "Je ne participe pas à ce genre de pronostic, en dehors du côté casse-geule de ce genre d'exercice, je suis interdit de parier donc ce n'est pas pour le faire dans notre journal préféré. D'autant qu'en plus, on nous voit 7 fois champion et 4 fois finaliste, donc je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de matheux". Une mauvaise compréhension qui nous oblige donc à expliquer le sondage : en effet sept équipes voient Toulouse remporter le Brennus mais 4 d'entre elles pensent qu'ils s'inclineront en finale. Tout simplement.

Au cours de cette conférence de presse, il a aussi évoqué les relations entre le club et le XV de France. "Il est evident qu'une saison à 30, 35 matchs comme ont pu jouer Antoine (Dupont), Romain (Ntamack) ou encore François (Cros), ca peut être préjduciable pour leur performances à la coupe du Monde. Il y a ce que Fabien galthié a envie de faire, ce que j'ai envie de faire et ce que les joueurs ont envie de faire et ce la vie nous permettra de faire avec les contraintes, les blessures, les échéances. On ne mettra jamais dans la balance les intêrets du club. On a échangé avec le staff du XV de France et il y a une rotation prévue, dont je ne suis pas fan, pour qu'on arrive à ménager nos troupes. Pour autant je ne sacrifierai pas les résultats du club face à qui que ce soit et pour quoi que ce soit. Mais on y réfléchit."