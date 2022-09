Au terme d'un match au suspense insoutenable, les Bordelais se sont incliné d'un point dans un Chaban-Delmas plein a craquer. Yoram Moefana (centre de Bordeaux-Bègles) explique : "On aurait bien aimé gagner chez nous. On ne prend pas un coup sur la tête. C'est dommage car on a tout donné. C'est un premier match, on le perd, il faut basculer sur autre chose, en retirant les bonnes choses que l'on a faites ce soir. Toulouse, si vous les laissez jouer avec la balle, ils sont dangereux. Il fallait les agresser en défense. À chaud, après le match, on a les boules, on est forcément dégoûté".

Mahamadou Diaby, troisième ligne de Bordeaux-Bègles assure : "C'est un scénario assez cruel. Un match de très haut niveau qui se joue dans les détails, un ballon touché, un plaquage, une pénalité, des détails qui font basculer le match. C'est un premier match, on a perdu une bataille mais pas la guerre. Il faut bien récupérer. Le point positif, c'est qu'on a montré un beau visage. On a montré qu'on était prêt dans notre rugby. On va construire là-dessus. Comme dans tous les matchs, on a eu des temps faibles, Toulouse a été plutôt réaliste dans les temps forts, en scorant deux essais en peu de temps. On a eu la possibilité de repasser devant mais on n'a pas su le faire. Contre les équipes comme ça, quand on laisse passer les opportunités... "