Les Tops

Maxime Lucu

Aux côtés d’un Matthieu Jalibert encore une fois hésitant et peu en vue, Maxime Lucu a pris ses responsabilités. Après deux échecs au pied du demi d’ouverture dans le premier acte, c’est le demi de mêlée de l’UBB qui a pris le but dans le second. Bien lui en pris puisqu’il a été auteur d’un cinq sur cinq face aux poteaux. En plus de son pied, l’ancien Biarrot s’est encore montré sobre et efficace derrière un pack dominateur. Lucu aura bien mérité les chaleureux applaudissements de son stade à sa sortie à quelques minutes du coup de sifflet final.

Maxime Lamothe

Toujours aussi mobile et actif dans le jeu courant, le talonneur girondin a rendu une copie aboutie ce samedi après-midi face au CO. Il s’est tout d’abord contenté de faire mal à la défense castraise ballon en main avant de bien se positionner en fond de maul pour terminer derrière la ligne à la quarantième minute et inscrire le premier essai des siens. Déjà très en vue face à Toulouse lors de la première journée, Maxime Lamothe démontre qu’il a toutes les qualités du talonneur moderne.

Yoram Moefana

Dans une rencontre fermée et donc de nature peu agréable pour un ailier, l’habituel centre, replacé à l’aile Yoram Moefana s’est tout de même bien distingué. Sans forcément faire d’énormes différences ballon en main, il n'a jamais cessé de se proposer au bord des rucks pour affronter tête baissée le rideau blanc dressé devant lui. Comme les bonnes habitudes ne se perdent pas, il s’est également montré intraitable en défense face à Filipo Nakosi, pas une mince affaire.

Les Flops

Adrien Séguret

Pour son deuxième match en Top 14 avec le CO, le centre venu de Grenoble à l’intersaison n’a pas passé un très bon après-midi sur la pelouse de Chaban-Delmas. Discret en attaque à l’image de tous ses coéquipiers de la ligne arrière, il n’a eu qu’un seul petit ballon à se mettre sous la dent en attaque, cuir qu’il a laissé échapper… En seconde période, il est passé près de la correctionnelle après un en-avant volontaire « seulement » sanctionné d’une pénalité.

Top 14 - Adrien Séguret (Castres)Icon Sport

Ben Tameifuna

Son retour était attendu par tout le public bordelais. Pour sa première apparition de la saison en championnat, « Big Ben » n’a pas mis longtemps à faire parler de lui. Entré à l’heure de jeu en lieu et place de Cobilas, le pilier droit a rapidement regagné le banc de touche. En effet, coupable d’un déblayage au sol autant dangereux qu’inutile sur Louis Le Brun, Tameifuna a écopé d’un carton jaune trois minutes après avoir foulé la pelouse… Dommage.

Wilfrid Hounkpatin

Le pilier droit castrais a été décevant en Gironde. Pénalisé à plusieurs reprises dans le secteur de la mêlée, il n’a pas eu son rendement habituel. Dans le premier acte, il a commis un en-avant regrettable dans les vingt-deux mètres adverses, mettant fin à une des seules offensives tarnaises de la partie. Dans le second, pourtant lancé sur plusieurs mètres, il a subi l’impact face à Maxime Lamothe avant de sortir peu de temps après. Une prestation à oublier pour Hounkpatin.