Face à Toulon, La Rochelle, Benetton et aux Lions, Le Stade français devra donc faire sans Marcos Kremer. Le troisième ligne, connu pour ses interventions rugueuses sur le terrain, a cette fois été trop loin face à l'Écosse, lors de l'ultime match de la tournée de novembre des Argentins. Suite à un déblayage dangereux, Kremer a été expulsé et finalement suspendu quatre semaines par la commission de discipline. En plus des deux rencontres de Top 14, le barbu manquera donc aussi le début de la coupe d'Europe avec le Stade français. "Le joueur a reconnu avoir commis un acte de jeu déloyal digne d'un carton rouge. Après avoir examiné toutes les preuves, le comité a estimé que le joueur avait illégalement chargé contre le numéro 7 écossais (Jamie Ritchie) lors d'un ruck, causant un contact direct et énergique avec son bras sur la tête de Ritchie".

Ainsi, Kremer a été suspendu six semaines par la commission de discipline. Une sanction abaissée à quatre semaines après "avoir reconnu des facteurs atténuants, notamment les remords du joueur, l'aveu de culpabilité, la bonne conduite et les excuses auprès de Jamie Ritchie"