Certes, il est encore un peu tôt pour s’alarmer à la lecture du tableau du Top 14, étant entendu que tous les clubs classés du 6e au 14e rang affichent le même bilan de deux victoires pour trois défaites. N’empêche qu’au sujet du Lou, la 12e place actuellement occupée par la troupe de Xavier Garbajosa ne fait que confirmer un début de saison globalement décevant. En effet, hormis une première sortie plutôt convaincante à Brive, le Lou a vu son jeu se déliter progressivement. Les nombreuses blessures accumulées en ce début de saison n’y sont pas pour rien, évidemment. Reste qu’au-delà des résultats bruts, c’est bien le contenu qui a régulièrement interpellé, les Lyonnais se signalant par une propension rare à gâcher quelques actions de grande classe par des erreurs des plus basiques.

En clair ? Capables de réussir le plus compliqué, les Rhodaniens ont pris la fâcheuse habitude de se tromper sur des choses simples, ce qui n’a pas manqué de faire grincer les dents du staff ces derniers jours. "Globalement, on ne respecte pas le jeu, posait ainsi l’entraîneur principal Kenny Lynn après la débâcle à Clermont. Ce n’est pas une question de caractère, car le groupe est travailleur. On manque surtout de lucidité sous pression et d’intelligence quand ça va mal, également d’un manque de communication. On a encore un gros travail à effectuer au niveau du leadership."

" Hausser le curseur au niveau de l’engagement "

Pour soigner ces défauts ? Comme toute équipe au pied du mur, le Lou s’est promis cette semaine de "hausser le curseur au niveau de l’engagement" pour la réception de l’UBB, selon le mot de Xavier Garbajosa en conférence de presse, prolongé par un Thibaut Regard désireux de "montrer autre chose en termes d’agressivité". Un strict minimum dont le risque serait qu’il se paie au prix de l’indiscipline, déjà sévèrement tancée par le manager lyonnais après la dernière victoire face au Stade français au Matmut Gerland. Reste que les Rhodaniens n’ont pas vraiment le choix, qui évoluent sur un fil à domicile depuis leur défaite face à La Rochelle et n’auront plus le droit à l’erreur tant qu’ils n’auront pas ramené de nouveaux points d’un de leurs déplacements. Alors, le Lou y sera-t-il enfin dimanche soir ? Il en aura tout intérêt, en tout cas, sous peine de sombrer plus tôt que prévu dans la crise de nerfs…