Y-a-t-il des points qui vous ont rassuré malgré la défaite ?

De rassurant ? Il n’y a pas grand-chose. Il va falloir vite se remettre en question, sans s’affoler non plus. Ca reste des matchs amicaux, il y a eu de gros roulements d’effectif sur les deux rencontres mais il y a deux défaites. Il y a un manque d’automatismes globalement. Il faut se remettre au niveau. La saison arrive vite et il ne faudrait pas regretter un mauvais début. Nous allons devoir bien travailler afin d’être prêt pour le déplacement de Pau.

Dans le jeu, qu’est-ce qui vous a marqué ?

On manque un peu de jeu direct, on veut écarter tout de suite sur les ailes. Il faudrait fixer davantage avec les gros. On va regarder tout ça à la vidéo et régler ce qui n’a pas été.

Pour retrouver l’allant du printemps...

Il y a eu un bel enthousiasme sur la fin de saison avec de gros matchs et le maintien. Mais là, on repart à zéro. Tout recommence, ça va encore être un championnat compliqué. Il va falloir cravacher pour se maintenir.

Personnellement, vous étiez en quelque sorte le joker de luxe de Melvyn Jaminet jusqu'à présente. Qu’attendez-vous de cette saison ?

Mes attentes ? C’est de m’imposer en 15. C’est un poste que j’ai occupé l’année passée quand il n’y avait pas Melvyn. C’est à moi de m’imposer, de performer désormais. C’est un de mes objectifs. Après, il y a de la concurrence. Il faudra que chacun prouve sa valeur et le meilleur jouera.

Vous avez donc l’envie de vous fixer à l'arrière, sur la durée ?

Je garde ma polyvalence mais les bons matchs que j’ai fait la saison dernière l’ont été en 15. Cette année, je compte me positionner réellement à ce poste-là. Pour l’heure, il n’y a pas de numéro 1. On verra quels choix seront faits. Pour l’heure, on est encore tous sur un pied d’égalité.

Avez-vous travaillé spécifiquement en vue de cet objectif ?

Oui, mon jeu au pied. Il faut aussi, vu ce match, que je corrige ma défense car c’était catastrophique. J’ai quinze jours pour travailler ça.

Vous faites référence au premier essai où vous lâchez Louis Dupichot en bout de ligne ?

Oui, je me fais aspirer alors que je dois rester sur mon vis-à-vis. Je serre alors que ça ne sert à rien. Le premier essai, il est pour moi.

Il vaut mieux faire cette erreur maintenant que lors de la première journée...

Oui, c’est comme ça que l’on apprend. C’est à moi de régler le problème.