Face à Alivereti Raka et Bautista Delguy, le Congolais avait fort à faire pour sortir une performance de haut vol dans la fournaise clermontoise. D’abord coupé par Belleau sur la première action d’envergure, Tambwe a fait parler ses talents de soliste. Sonnés par deux essais clermontois contre le cours du jeu, les Bordelais n’ont jamais réussi à rompre la solide défense auvergnate en première période. Mais sur la sirène, alors que l’UBB était durement menée 17-3, la foudre a frappé le sol du stade Marcel-Michelin.

Après une passe bien sentie de Matthieu Jalibert, l’ailier congolais tapait un « coup du sombrero » par-dessus Raka avant de jongler habilement avec le ballon et d’aplatir entre les perches. L’essai de la révolte, en convient Julien Laïrle, qui a également apprécié la deuxième flèche plantée par Tambwe. Mené de quatre points à l’heure de jeu, Bordeaux s’est acharné à défendre sa ligne avant de planter un essai glaçant d’efficacité. Jalibert, encore, récupérait un coup de pied aléatoire de Tiberghien pour envoyer l’ancien Bull à dame. Deux occasions, deux essais pour Madosh Tambwe, qui ne cesse de prendre de l’épaisseur dans l’effectif des grenats et qui a sans aucun doute permis à son équipe de ramener deux précieux points des volcans. Prochain match contre un autre phénomène, Cheslin Kolbe, et un Rugby club toulonnais en quête d’une première victoire à l’extérieur… Orage annoncé.

Par Clément Labonne