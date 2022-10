6 essais à 1, un score net et une large victoire. Le Stade Toulousain a soigné sa performance en Corrèze, signant par la même occasion un quatrième succès consécutif. Le CA Brive chute lourdement, et ce pour la troisième fois de la saison - déjà - devant son public. Mais a aussi donné l’impression de pouvoir un temps rivaliser, proposant du jeu, avec un contre en touche performant et une conquête intéressante. Sauf que de coups sur la tête en frustrations, les Corréziens ont lâché prise, face à une leçon de réalisme.

L’analyse de cette partie est donc un peu paradoxale au regard du score, car il serait cruel de ne pas louer les intentions des Brivistes. Sauf qu’au final, au regard de l’ampleur du score, on ne peut occulter le fait que c’est une nouvelle claque reçue, et qu’elle inquiète. Brive avait déjà « fait fanny » à Toulon (47-0), et a bien failli renouveler pareille contre-performance. Entre la transformation de Laranjeira lors du match face à Bayonne à la 57e minute, et l’essai pour l’honneur de Samuel Arnold (79e) face à Toulouse, 182 minutes se seront écoulées sans le moindre point marqué – soit plus de deux matchs pleins !

Un festival offensif des Toulousains !

Et l’on disait de ce Stade Toulousain qu’il montait en puissance dans ce début de saison, cela s’est aussi vu au sein de sa prestation au stade Amédée-Domenech, bien qu’il ne soit pas parvenu à corriger un problème récurrent en touche. Dangereux dès la 5e avec Lebel, Antoine Dupont a dégainé le premier sur un coup de pied à suivre de… Jelonch (21e). Puis avant la pause, Richie Arnold est venu intercepter une passe intérieure d’Olding, déjà synonyme de break (37e). 14 à 0 à la mi-temps, les bases d’un succès étaient déjà posées par une équipe ayant perdu Melvyn Jaminet très tôt sur blessure (15e).

C’est Thibaud Flament qui est parvenu à marquer l’essai du bonus offensif, en puissance derrière un ruck (61e), avant une fin en roule libre. Arthur Retière a signé un doublé, profitant d’un travail de Théo Ntamack d’abord (73e), puis sur une succession de temps de jeu près de l’en-but (81e). Entre temps, Matthis Lebel était venu au sprint déposer toute une défense à la réception d’un renvoi (75e). Tout autant de réalisations face à un bloc pris de vitesse et incapables de tenir défensivement face aux vagues successives du leader du Top 14.