Un début de saison partagé avec un très bon mois de septembre, puis trois défaites d’affilée récemment. Comment vivez-vous ces premières journées ?

Les résultats ne sont pas ceux espérés et je suis tout aussi fautif que l’équipe. Je suis content parce que j’ai du temps de jeu et que je peux m’exprimer, mais je suis très frustré sur le contenu. Ce n’est pas celui qu’on souhaite mettre en place.

Qu’est-ce qu’il vous manque ?

Tout ce qui ne demande pas de talent. Du combat, de l’agressivité, du jeu sans ballon. Il faut aussi le temps qu’on prenne nos marques tous ensemble. Si on travaille plus, qu’on est plus exigeant avec nous-même, je ne doute pas que les résultats suivront.

Cinq titularisations, deux essais… En arrivant du Pro D2, vous n’avez pas mis très longtemps à prendre vos marques...

Je travaille très dur et je pense que l’audace amène une partie de chance aussi. Donc je tente un maximum et pour l’instant, on peut dire que ça me réussit individuellement.

Top 14 - Léo Coly (Montpellier) a inscrit contre Lyon son deuxième essai en Top 14Icon Sport

Quelle grosse différence remarquez-vous entre le Top 14 et le Pro D2?

Il faut bien comprendre que les deux championnats sont vraiment très différents. En Top 14, il y a plus de vitesse donc les qualités de vitesse sont logiquement plus mises en avant. Le Pro D2 c’est un jeu plus lent donc c’est plutôt des qualités de maîtrise et de gestion qu’il faut avoir. Les joueurs avec qui tu joues aussi. Il n’y a que des joueurs de grande qualité qui sentent vraiment le rugby et qui te font payer cash la moindre erreur. Tout le monde est plus costaud, plus rapide, il y a tout ça qui change.

" Dupont ? Ca ne sert à rien d'essayer de l'imiter "

Pour quelle raison, et parmi quels clubs, avez-vous choisi le MHR ?

C’est le club qui me voulait depuis le début. Lyon, Toulon et la Rochelle me voulaient aussi, mais je me suis dit qu’en tant que jeune joueur il fallait que j’aille dans un endroit où je me sentais désiré, où on me faisait vraiment confiance. Le fait que je connaisse Carbo (Louis Carbonel) ou Arthur (Vincent) a aussi joué dans mon choix.

La présence et donc la concurrence d’un champion du monde comme Cobus Reinach dans l’effectif ne vous a-t-elle pas fait douter ?

Dans tous les clubs de Top 14, il y a au moins un gros numéro 9. Il fallait que je prenne le risque. C’est un choix aussi parce que c’est un 9 étranger qui n’est pas là lors des tournées internationales et probablement pour la Coupe du monde, donc ça me laisse un peu de place.

Top 14 - Léo Coly (Montpellier) échappe à Beka Saginadze (Lyon)Icon Sport

Pour rester sur l’international, est-ce encore trop tôt pour évoquer la liste de Fabien Galthié pour l’Autumn Nations Séries et plus globalement le XV de France ?

Oui, je savais très bien que je n’y serais pas. J’ai encore du travail pour pouvoir figurer dans une telle liste. Il y a beaucoup de demi de mêlée français qui sont très forts et qui sont déjà installés. J’espère qu’un jour la répétition de mes performances fera que je pourrai porter ce maillot bleu.

Vous parliez de numéro neuf bien installé. Qu’est-ce qui vous impressionne chez Antoine Dupont ?

C’est un joueur qui se nourrit parfaitement des erreurs adverses. Il a ce don d’exploiter la moindre petite faille et de sanctionner immédiatement. Il est costaud, il va vite, il a des bons yeux, il sent le rugby. Il fait partie des joueurs de classe mondiale et on est très heureux de l’avoir en France.

Est-ce une source d’inspiration pour vous ?

Je m’en inspire forcément, mais ce qu’il fait il n'y a que lui qui peut le faire, ça ne sert à rien d’essayer de l’imiter. Je regarde certains de ses gestes, mais ce n’est pas possible de le copier.

La Coupe du monde 2023, est-ce une aubaine pour l’ensemble du rugby ?

Oui, c’est évident. J’espère que ça va être un énorme boum pour le rugby français et que l’équipe de France va à nouveau montrer un visage extraordinaire, comme elle le fait depuis un moment maintenant. C’est aussi l’occasion pour que le rugby devienne encore un peu plus un sport majeur et reconnu de tous en France.