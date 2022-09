Les Franciliens peuvent avoir la sensation du devoir accompli même si tout n’aura pas été parfait dans une partie remportée face à des Rhodaniens trop indisciplinés… Les 5 pénalités passées par Finn Russell (auteur d’un 100% au pied) en sont la preuve, avec 15 points qui font - au final - la différence. Tandis que le Racing avait besoin de réagir après son revers à Bayonne, Lyon ne parvient donc pas à rattraper sa défaite à domicile face à La Rochelle. Les Ciel et Blanc réalisent ainsi une belle opération dans une partie assez hachée.

Les Lyonnais ont pourtant faire preuve de réalisme dans le premier acte, à l’image de ces réalisations de Baptiste Couilloud sur une percée de Niniashvili (13e), et de Dylan Cretin après une longue séquence et un bon travail de la charnière (31e). Ces deux essais laissaient alors l’équipe de Xavier Garbajosa dans le coup, après avoir pourtant pas mal subi. Mais ce réalisme n’a pas trouvé d’écho en seconde période, malgré de meilleures choses et un autre essai de Xavier Mignot, trouvé au pied par Pélissié (59e). Les attaques répétées de la fin de match, à 15 contre 14 pendant 2 minutes suite au carton jaune contre Saili (78e), n’ont rien donné dans la quête d’un bonus défensif.

Les Franciliens assurent l’essentiel

Un temps contrarié en touche, et avec une ligne de trois-quarts plutôt inédite, le Racing a tout de même réussi à rapidement faire des différences, marquant une première fois par l’intermédiaire de Louis Dupichot sur un bon renversement et un appui sur Saili (8e). Max Spring s’est quant à lui distingué d’une feinte de passe l’amenant à l’essai après un service à une main de Le Garrec (19e) ; le demi de mêlée d’ailleurs contraint de quitter le terrain à la demi-heure de jeu suite à une blessure à un genou. Inia Tabuavou a quant à lui scoré après un numéro de Spring justement, pour le troisième essai (31e).

Pour autant les Ciel et Blanc n’ont pas eu cette continuité en seconde période, réagissant par à-coups, s’appuyant sur les qualités de leur buteur, et se nourrissant des erreurs adverses sans parvenir à pousser pour aller chercher un point de bonus, ce malgré un écart maintenu avec son adversaire. Ce deuxième succès est tout de même bienvenu pour les hommes de Laurent Travers, lancés dans ce début de TOP 14, tandis que ce Lyon en reconstruction semble avoir encore des problèmes dans son jeu.