À la Défense Arena, on a longtemps cru s’endormir. Pendant 65 minutes les deux équipes n’ont jamais réellement produit de jeu. L’attaque du Racing maladroite buttait sur une courageuse défense de Pau. Il faudra attendre la 65e minute pour voir Wade inscrire le premier essai du match mais aussi son premier sous le maillot ciel et blanc. Fickou viendra creuser l’écart 8 minutes plus tard et donner l’espoir d’un bonus offensif à six minutes de la fin. C’était sans compter sur la détermination Paloise qui s’offrira un essai juste avant le coup de sifflet final, anecdotique au moment de compter les points mais une récompense juste pour des Palois qui auraient pu mériter mieux.

