Paris La Défense Arena devrait briller de mille feux. Si l'enceinte francilienne est habitué aux shows des stars de la musique, le complexe du Racing 92 sera le théâtre des 140 ans du club ciel et blanc, ce dimanche avant la rencontre face à Clermont. À cette occasion, Jacky Lorenzetti et les dirigeants racingmen ont vu les choses en grand. À partir de 15 heures 30, les supporters franciliens prendront place dans l'Arena pour un "show d'anniversaire" spécial, encadré par des séances de dédicaces des figures passées et présentes du club des Hauts-de-Seine.

Joe Rokocoko, Henry Chavancy, Philippe Guillard ou Gaël Fickou seront notamment de la partie. Autre présence de marque, celle de Virimi Vakatawa. Après avoir été contraint d'arrêter le rugby en septmebre dernier, suite à un problème cardiaque, l'ancien centre du Racing 92 sera bien dans les travées de Paris La Défense Arena. Un véritable spectacle est donc prévu pour chauffer l'enceinte de Nanterre et qui devra surtout lancer les Ciel et Blanc vers un quatrième succès de suite.

Le Racing 92 veut éviter un cadeau empoisonné

Pour cette journée spéciale, les Ciel et Blanc ne devront surtout pas se rater face à Clermont, venu sans pression avec un pack largement remanié. Sixième avec vingt-six points, le Racing surfe sur une bonne dynamique de quatre succès sur les cinq dernières rencontres. Mieux, les Franciliens restent sur trois victoires de rang (Brive, Montpellier et Perpignan) et comptent prolonger ce début d'état de grâce, suspendu par la trêve internationale.

Laurent Travers a donc décidé d'aligner d'entrée Cameron Woki, après trois rencontres pleines avec le XV de France. Placé en deuxième ligne, l'ancien bordelais est attendu pour réaliser son premier match référence en Ciel et Blanc.

Top 14 - Wenceslas Lauret (Racing 92)Icon Sport

Surtout, le Racing 92 doit réaliser une performance de haut vol devant, où ils ont jusqu'ici été très perturbés par leurs adversaires. La titularisation de Wenceslas Lauret, deuxième meilleur gratteur du championnat (avec 8 unités) est d'ailleurs un signal fort envoyé par le staff racingman. Meilleure attaque du Top 14 avec trente-points de moyenne, la bande à Nolann Le Garrec devra rester sur ses standards de début de saison pour fêter dignement son 140ème anniversaire.

Par Clément LABONNE