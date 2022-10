On s’attendait à un match serré entre l’équipe qui reçoit le moins bien : Brive (une seule victoire à domicile sur le début de saison), et le Racing qui se déplace mal (toujours pas de victoires à l’extérieur sur l’exercice 2022-2023). Eh bien on aura eu le droit à un sacré spectacle, que même Hollywood n’aurait pas pu imaginer. Brive a d’abord lutté face à des Racingmen plus entreprenants mais qui ne prenaient pas le large. Seulement 10-16 à la pause pour les Franciliens. Puis Brive a craqué et le Racing s’envolaient grâce à des essais de Baudonne et Gibet. On jouait la 68e et le Racing semblait plus qu’à l’abris, 17-43. Au courage ou grâce aux errements défensifs des Racingmen, les Corréziens emmenés par un Axel Muller intenable, arrachaient un bonus défensif dans les dernières secondes. Un point inespéré, mais pas suffisant, pour Brive nouveau 14e du Top14.

Plus d'informations à suivre