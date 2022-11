Davit Niniashvili, le phénomène géorgien

A 20 ans, Davit Niniashvili fait l'effet d'un ovni. Arrivé à Lyon l'année dernière en provenance de Géorgie, son pays natal, il est aujourd'hui l'une des principales menaces de l'attaque rhodanienne. Redoutable en un contre un, fort sous les ballons hauts, doté d'un long jeu au pied... Le trois-quart du Lou réunit toutes les qualités nécessaires pour évoluer au (très) haut niveau. Avec 20 matchs disputés en Top 14 lors du précédent exercice, pour un total de cinq essais, l'international Lelo (16 sélections) n'a mis que peu de temps pour gagner sa place dans le XV de départ lyonnais. Point d'orgue de sa jeune carrière, il a été élu homme du match lors de la finale de Challenge Cup remportée contre Toulon (30-12) en mai dernier. Quelques semaines plus tard, conscient de la chance d'avoir un tel joueur, le Lou le prolongeait jusqu'en 2025, à juste titre.

Pour sa deuxième saison sous les couleurs lyonnaises, Davit Niniashvili part sur les mêmes standards, en mieux. Titulaire lors des neuf premiers matchs de championnat, il a déjà franchi la ligne à quatre reprises en Top 14. Des statistiques remarquables, qui s'ajoutent au récent exploit de la Géorgie face au pays de Galles, où il était évidemment présent avec le numéro 15 dans le dos. Performant sur tous les tableaux, l'arrière pourrait bien faire tourner le choc face à Toulouse en faveur des siens.

Davit Niniashvili a inscrit un doublé contre le Stade français en septembre dernierIcon Sport

L'attraction Ange Capuozzo

Voilà un joueur qu'on ne présente plus. Découvert avec Grenoble, Ange Capuozzo est désormais une des nombreuses attractions du championnat français. Ailier de poche (1,7 m pour 82 kg), le néo-Toulousain impressionne par sa capacité à casser les lignes et à créer des brèches invisibles aux yeux de beaucoup. Elu révélation de l'année par World Rugby, l'international italien (7 sélections) crève l'écran depuis maintenant plusieurs mois. Auteur de seize essais et de nombreuses courses mémorables sous les couleurs grenobloises lors des deux dernières saisons, il est rapidement devenu la coqueluche du public isérois, avant de rejoindre l'élite et le Stade toulousain.

Devenu indiscutable au sein du XV de départ italien, Ange Capuozzo a de nouveau attiré l'attention sur lui lors de la tournée de novembre. A Florence, la Squadra Azzurra a fait tomber pour la première fois de son histoire l'Australie (28-27). Et comme souvent, le trois quart de 23 ans n'y est pas étranger. Auteur de deux essais contre les Wallabies puis d'un autre le week-end suivant contre l'Afrique du Sud, Ange Capuozzo a prouvé qu'il était capable de battre tous types de défense. Reste à voir si le natif de Grenoble arrivera à franchir le rideau des hommes de Xavier Garbajosa dimanche soir.

Depuis son arrivée à Toulouse, Ange Capuozzo a inscrit deux essaisIcon Sport

Par Philippe Girardie.