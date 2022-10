Si on a beaucoup parlé des Clermontois Alivereti Raka et Damian Penaud ces dernières semaines, Matthis Lebel ne sera pas en reste. Moins de 48 heures avant l’annonce de la liste des 42 Bleus qui prépareront la tournée d’automne, le Toulousain s’est illustré au bon moment.

À Brive, il a joué un rôle dans la large victoire toulousaine (7-45). Il aurait même pu s’offrir un premier essai très bien construit à la 5e minute sans un passage en touche. En sortie de mêlée, Alexandre Roumat partait dans le fermé, passait à Antoine Dupont qui la relayait dans son dos. Lebel avait suivi dans le tempo parfait cette action.

Pas grave, il se rattrapera en toute fin de rencontre. Suite à un coup d’envoi, le ballon est cafouillé sur la ligne des 40 mètres. Le rebond est capricieux et retourne dans le camp briviste. L’ailier est là pour s’en saisir et sprinter pour aller jusque dans l’en-but. Son opportunisme, malgré le score déjà lourd (0-31) témoigne de sa détermination. Au-delà de son essai, Lebel se sera rendu très disponible, d'autant que Toulouse aura passé une bonne partie du match à défendre : 6 courses ballon en main pour deux franchissements et deux défenseurs battus.

À 23 ans, Matthis Lebel, titulaire six fois lors des sept premières journées, s’est déjà rendu indispensable pour le Stade toulousain puisqu’il a inscrit un total de quatre essais. De plus, en équipe de France, il s’est illustré cet été en marquant lors des deux tests face au Japon. Le joueur originaire de Lombez-Samatan n’en finit plus de marquer des points. Ce lundi, Fabien Galthié, sélectionneur du XV de France annonce la liste du groupe tricolore pour affronter l’Australie, l’Afrique du Sud et le Japon au mois de novembre. En l’absence de Gabin Villière et Arthur Vincent, Matthis Lebel pourrait bien avoir sa chance à jouer. Du moins, il a tout fait pour y être.